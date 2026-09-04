Γιάννης Μπέζος: Αν ένας καλλιτέχνης δεν έχει ενδιαφέρον, είναι καταδικασμένος να ζει στη μετριότητα

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε στο MEGA News 104,6 και στην εκπομπή «Υπαρκτός Σχολιασμός» με τους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου, σήμερα το απόγευμα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, για την ανάγκη που ωθεί τους καλλιτέχνες στη δημιουργία και την έκφραση.

Ο έμπειρος ηθοποιός εξήγησε πως πίσω από κάθε σημαντικό έργο βρίσκεται η προσωπική ανάγκη του δημιουργού να καταθέσει και να μοιραστεί τον δικό του κόσμο, ενώ αναφέρθηκε στον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι ως χαρακτηριστικά παραδείγματα μεγάλων καλλιτεχνών.

«Ό,τι και να πάρετε από τους αρχαίους τραγικούς μέχρι τους μεγάλους καλλιτέχνες των καιρών μας, μια μεγάλη ανάγκη τα δημιουργεί. Όταν λέω ανάγκη δεν είναι, δεν μιλάμε για κοινωνική ανάγκη μόνο, είναι και προσωπική ανάγκη του καλλιτέχνη. Δηλαδή να καταθέσει κάτι, να καταθέσει έναν κόσμο που έχει μέσα του, με τον οποίο τον οποίο θέλει να μοιραστεί με έναν τρόπο.

Οι μεγάλοι καλλιτέχνες συνήθως είναι πολύ εγωιστές. Παρ’ όλα αυτά θέλουν αυτό που δημιουργούν, αυτό που καταθέτουν, να γίνεται κοινή ανάσα με τους υπόλοιπους. Το κάνει και αυτός από μία ανάγκη. Θέλει κάτι να κάνει. Θέλει ένα ρεπερτόριο.

Επειδή πολλές φορές μας κατακλύζει η μετριότητα, ο καλλιτέχνης ο οποίος σέβεται τον εαυτό του πάντα αναζητάει μία ανάσα και θα πάει σε αυτά τα πράγματα υποχρεωτικά για να μπορέσει να αντέξει. Εννοώ ο καλλιτέχνης ο οποίος έχει ενδιαφέρον.

Τώρα, αν δεν έχει ενδιαφέρον, θα είναι καταδικασμένος να ζει στη μετριότητα και θα απευθύνεται σε θεατές και ακροατές που του μοιάζουν. Ενώ οι μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Θεοδωράκης ή όπως ο Χατζιδάκις, συνομιλούσαν με ανθρώπους οι οποίοι ήταν αντάξιοί τους», δήλωσε ο Γιάννης Μπέζος στο νέο μεγάλο ραδιόφωνο.