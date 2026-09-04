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Θεσσαλονίκη: 38χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος

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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 38χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο 38χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος στο κέντρο της πόλης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Θεσσαλονίκη

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