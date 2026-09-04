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Ταυτοποιήθηκε άνδρας για συκοφαντικές αναρτήσεις σε βάρος διαιτητή μπάσκετ – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

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Στην ταυτοποίηση ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν δύο λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων έγιναν αναρτήσεις σε βάρος διαιτητή καλαθοσφαίρισης, προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου σε βάρος διαιτητή καλαθοσφαίρισης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση:

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, σε βάρος ημεδαπού για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου σε βάρος διαιτητή καλαθοσφαίρισης.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από έγκληση που υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, καθώς πραγματοποιήθηκαν αναρτήσεις από -3- διαφορετικούς λογαριασμούς χρηστών, με συκοφαντικό περιεχόμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δημοσιοποιήθηκαν παράλληλα και προσωπικά δεδομένα.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την ταυτοποίηση των χρηστών των επίμαχων λογαριασμών.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, καθώς και αλληλογραφία με τις αρμόδιες εταιρείες διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου, στο πλαίσιο των οποίων αξιοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ίχνη και λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης.

Μέχρι στιγμής, από την έρευνα προέκυψε η ταυτοποίηση του ανωτέρω ημεδαπού ως διαχειριστή των δύο λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν επίμαχες αναρτήσεις και δημοσιοποιήσεις.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»

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