Ιστορικό: Ο υπερ-κολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία

Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγραψε ιστορία, καθώς ο Έλληνας κολυμβητής υπερβολικά μεγάλων αποστάσεων ανακοίνωσε ότι έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να διασχίσει -κολυμπώντας- το πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος ενημέρωσε πως ξεκίνησε την Κυριακή 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς, το δυτικότερο σημείο της ελληνικής επικράτειας στα Διαπόντια Νησιά, και έφτασε στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, στην άκρη της ιταλικής χερσονήσου του Σαλέντο, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

Η συνολική διαδρομή που έκανε ο 43χρονος υπεραθλητής, όπως καταγράφηκε από σύστημα παρακολούθησης, έφτασε τα 91,4 χιλιόμετρα και ολοκληρώθηκε σε 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχούς κολύμβησης.

Ο Χρυσικόπουλος είχε ήδη επιχειρήσει το ίδιο πέρασμα δύο χρόνια νωρίτερα, το καλοκαίρι του 2024, ξεκινώντας και τότε από τους Οθωνούς με προορισμό το Οτράντο, στην ίδια περιοχή του Λέτσε. Εκείνη του η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, αφού στα ανοιχτά συνάντησε μέδουσες, ενώ και η απότομη επιδείνωση του καιρού -με ισχυρούς ανέμους και ψηλό κυματισμό- τον ώθησαν σε εγκατάλειψη.

Το στενό ανάμεσα στους Οθωνούς και την ιταλική ακτή θεωρείται από τα πιο απαιτητικά περάσματα της Μεσογείου, τόσο λόγω των ρευμάτων όσο και λόγω της έκθεσης στις καιρικές μεταβολές που προκαλούν οι καταιγίδες της περιοχής.

Το 2021, ο Χρυσικόπουλος είχε κατακτήσει το πρώτο του παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, καλύπτοντας 358,2 χιλιόμετρα μέσα σε μία εβδομάδα, κολυμπώντας αδιάκοπα στην εσωτερική πισίνα του Ολυμπιακού Σταδίου στο ΟΑΚΑ, μια απόσταση που παραπέμπει, σε ευθεία γραμμή, περίπου στο ταξίδι Αθήνας-Μυτιλήνης.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2022, κολύμπησε από τη Ρόδο μέχρι το Καστελόριζο, μια απόσταση 130 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή, ολοκληρώνοντας το εγχείρημα μέσα σε περίπου 64 ώρες, αντιμετωπίζοντας δύσκολες καιρικές συνθήκες που τον ανάγκασαν να παλέψει σκληρά ιδίως κατά τη δεύτερη ημέρα. Πέρυσι, το καλοκαίρι του 2025, κατέκτησε δεύτερο ρεκόρ Γκίνες, καλύπτοντας 151 χιλιόμετρα σε πισίνα ενώ παρέμεινε ξύπνιος πάνω από 48 ώρες συνεχόμενα, πετυχαίνοντας τον στόχο μόλις μισή ώρα πριν λήξει το χρονικό περιθώριο που όριζε το ρεκόρ.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υποστήριξής του, ο αθλητής συνοδεύεται συνήθως από ομάδα με ειδικό γιατρό και σκάφος παρακολούθησης, το οποίο δεν επιτρέπεται να τον αγγίξει σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις πιστοποιημένες κολυμβητικές διασχίσεις μεγάλων αποστάσεων.

Η διατροφή του σε τέτοιου είδους αποστάσεις βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ενεργειακές μπάρες, φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα, καθώς και υδατάνθρακες όπως ζυμαρικά και ρύζι, ενώ η ενυδάτωση διατηρείται με νερό και ισοτονικά ποτά με ηλεκτρολύτες. Στα προηγούμενα μεγάλα εγχειρήματά του έχει περιγράψει καταστάσεις έντονου πόνου, αλλά και στιγμές παραισθήσεων λόγω της υπερκόπωσης και της παρατεταμένης αϋπνίας.