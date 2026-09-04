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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με ταξί που κατέληξε σε αυλή σπιτιού, το εμβόλισε κλεμμένο ΙΧ – Δείτε φωτογραφία

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Τροχαίο με εμπλοκή κλεμμένου οχήματος και εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9) στην Ηλιούπολη, στη διασταύρωση των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αχιλλέως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του notia.gr, ταξί κινούνταν επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, όταν από την κάθετη οδό Αχιλλέως, IX που παραβίασε το STOP. To ταξί κατέληξε στα κάγκελα να από την αυλή της πολυκατοικίας.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του ΙΧ άνοιξε την πόρτα και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια από την έρευνα των Αρχών, ήταν δηλωμένο ως κλεμμένο.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας, οι οποίες διεξάγουν έρευνες και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού του ΙΧ, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Φωτο: ilioupoli4all.gr

Αθήνα Τροχαίο ατύχημα

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