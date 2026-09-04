Σε απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας
Με τον κύκλο των γενικών συνελεύσεων των συλλόγων εκπαιδευτικών της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης να έχει ανοίξει από την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωσή του στις 25 τού ίδιου μήνα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, εισηγείται απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου.
Όπως αναφέρει η ΔΟΕ «Είμαστε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η κυβέρνηση και το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. επιχειρούν να εμφανίσουν μια εικονική πραγματικότητα κανονικότητας στα σχολεία, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά θα ξεκινήσουν με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και τεράστια προβλήματα σε κάθε πλευρά της λειτουργίας τους.
Ζούμε σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημά μας, και οι περικοπές σε κάθε κοινωνικό αγαθό (Παιδεία, Υγεία, κ.λ.π.) απαιτούν εγρήγορση και παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος. Την ίδια στιγμή, το εκρηκτικό κλίμα στα σχολεία, με κυρίαρχο πρόβλημα την απαξίωση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως απόρροια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και η ένταση του αυταρχισμού από την πλευρά της διοίκησης (ΕΔΕ, πειθαρχικά, αυθαιρεσίες κ.λ.π.) επιβάλλουν να βγει ξανά ο κλάδος μας στο προσκήνιο».
Υπενθυμίζεται ότι για το μήνα Σεπτέμβριο, η ΔΟΕ έχει ήδη αποφασίσει καθημερινές στάσεις εργασίας που θα υλοποιηθούν είτε στο ενδεχόμενο διαδικασίας αξιολόγησης, είτε στο ενδεχόμενο υποχρεωτικής υπερωρίας για τους εκπαιδευτικούς.
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