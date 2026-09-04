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Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας τα φανάρια στο ύψος του ΟΣΕ

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THESTIVAL TEAM

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Εκτός λειτουργίας βρίσκονται τα φανάρια στο ύψος του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη.

Ήδη από χθες είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας και τα φανάρια και στον κόμβο Δικαστηρίων. Η Τροχαία είχε αποκλείσει τη μετακίνηση από την 26ης Οκτωβρίου προς τα δικαστήρια και την παραλιακή. Επί της οδού Πολυτεχνείου έχει πέσει φωτεινός σηματοδότης, που φαίνεται πως προκάλεσε τη βλάβη στο σύστημα.

Από νωρίς το πρωί βρίσκεται τροχονόμος στον ΟΣΕ και ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Θεσσαλονίκη

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