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Χαλκιδική: Με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ολοκληρώνεται σήμερα η μεγάλη εμποροπανήγυρη στον Άγιο Μάμα

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THESTIVAL TEAM

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Η πασίγνωστη εμποροπανήγυρη της Βορείου Ελλάδος, στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής άνοιξε τις πύλες της την περασμένη Παρασκευή και ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

Φέτος μάλιστα το πανηγύρι θα λειτουργήσει με 20 νέες ταβέρνες οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για έναν θεσμό με μακρά παράδοση, που συνδυάζει το θρησκευτικό στοιχείο, τιμώντας τη μνήμη του ομώνυμου Αγίου στις 2 Σεπτεμβρίου- προστάτη των βοσκών και των υιοθετημένων παιδιών-και το εμπορικό στοιχείο.

Κάθε χρόνο, η εμποροπανήγυρη προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και εμπόρους από ολόκληρη την Ελλάδα, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της περιοχής.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακές εκδηλώσεις και συναυλίες, αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.

Η ιστορία του πανηγυριού στον Άγιο Μάμα είναι πολύ μεγάλη και σύμφωνα με μαρτυρίες και την τοπική παράδοση ξεκίνησε κατά τον 19ο αιώνα. Στην αρχική του μορφή λειτουργούσε ως ζωοπανήγυρη όπου οι κάτοικοι της Χαλκιδικής πουλούσαν και αγόραζαν ζώα αλλά και τοπικά αγροτικά προϊόντα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η δημιουργία του πανηγυριού συνδέεται άμεσα με την εύρεση της εικόνα του Αγίου Μαμαντού από μοναχούς της Μονής Βατοπεδίου που διατηρούσαν μετόχι στην περιοχή.

Με το πέρασμα των ετών το πανηγύρι εξελίχτηκε και μετατράπηκε σε μια εμποροπανήγυρη στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες έμποροι και επαγγελματίας ενώ θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες της χώρας.

Το πρόγραμμα της Εμποροπανήγυρης 2026 Αγίου Μάμα Χαλκιδικής

  • Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026

Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Στις 21:00 οι «Κρηνιώτες» αναλαμβάνουν τη μουσική διασκέδαση του κοινού, με τη συμμετοχή των:

  • Γιώργου Μπαλαμπάνη (Γώρας) – τραγούδι
  • Γιώργου Μάντσου – κλαρίνο
  • Παναγιώτη Φλωρού – αρμόνιο
  • Πασχάλη Κοτζάστρατη – μπουζούκι
  • Δημήτριου Μπαλαμπάνη – τύμπανα

Το γλέντι θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε. και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Άγιος Μάμας Χαλκιδική

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