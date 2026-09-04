Νίκη: Να αποσυρθούν τα σχολικά βιβλία με ζευγάρια ομοφυλόφιλων

Την άμεση απόσυρση των δύο νέα διδακτικά εγχειρίδια για το Δημοτικό, στα οποία παρουσιάζονται διαφορετικές μορφές οικογένειας, μεταξύ των οποίων και οικογένειες με δύο γονείς του ίδιου φύλου ζητά με ανακοίνωσή της η «Νίκη» ενώ ζητά την παραίτηση της υπουργού Παιδείας.

«Η Νίκη μίλησε πρώτη. Ο Δημήτρης Νατσιός κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής, ότι στα νέα βιβλία του Δημοτικού εισάγεται η παρουσίαση ζευγαριών ομοφυλοφίλων με παιδιά ως μορφή οικογένειας.

Τότε η κυβέρνηση έκανε πως δεν άκουγε. Σήμερα, μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι απαιτούνταν “περισσότερη προσοχή και ευαισθησία», δηλώνοντας μάλιστα ότι “ο πατέρας είναι πατέρας και η μητέρα είναι μητέρα”» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η «Νίκη» και συνεχίζει:

«Αφού λοιπόν το κατάλαβαν, ας απαντήσουν: Πώς έφτασαν αυτά τα βιβλία μέχρι εδώ; Ποιος επέτρεψε να παρουσιάζονται σε παιδιά του Δημοτικού ζευγάρια ομοφυλοφίλων ως οικογενειακό πρότυπο; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;

Φτάνουν οι δικαιολογίες και η μετάθεση ευθυνών σε επιτροπές και αξιολογητές. Υπάρχει υπουργός Παιδείας και έχει ονοματεπώνυμο.

Η δικαίωση μας από την εξέλιξη της υπόθεσης δεν αρκεί. Η Νίκη απαιτεί την άμεση παραίτηση της Σοφίας Ζαχαράκη και την απόσυρση των επίμαχων βιβλίων πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι σε μία εβδομάδα. Για εμάς δεν υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη. Πατέρας, μητέρα, οικογένεια.

Σεβασμός στην παιδική αθωότητα, σεβασμός στον ιερό θεσμό της οικογένειας και στον πρωταρχικό ρόλο των γονέων. Τα παιδιά μας δεν είναι πειραματόζωα καμίας ιδεολογικής ατζέντας», καταλήγει η ανακοίνωση της «Νίκης».