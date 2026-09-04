Αιματηρό περιστατικό στο ΑΤ Μάνδρας: “Ζύγωσε τον αστυνομικό για να τον καρφώσει και αναγκάστηκε να τον πυροβολήσει” λένε αυτόπτες μάρτυρες

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Μάνδρας, όταν ένας άνδρας μπούκαρε στο αστυνομικό τμήμα, κρατώντας μαχαίρι και απειλώντας αστυνομικούς.

Τις στιγμές τρόμου και αγωνίας που βίωσαν στο ΑΤ Μάνδρας όπου πήγαν να βγάλουν ταυτότητα, περιγράφουν δύο αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν -όπως περιγράφουν- «μία ανάσα» από τον άνδρα ο οποίος σε αμόκ μπούκαρε στο τμήμα και απειλούσε αστυνομικούς με μαχαίρι.

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού στο newsit.gr, ο άνδρας μπήκε στο Αστυνομικό Τμήμα, την ώρα που έβγαζαν ταυτότητα, με τις σκηνές που περιγράφουν να είναι σαν βγαλμένες από ταινία.

«Ήμασταν στο γραφείο για να βγάλουμε ταυτότητες και ξαφνικά ακούμε τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας στον άλλον “αν έχεις όπλο, βγάλτο, φέρτο”. Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί ρωτάνε γιατί, σηκώνονται, τρέχουν να βγάλουν το όπλο και μετά ακούμε ένα θόρυβο. Ο άνθρωπος αυτός έσπασε την πόρτα γιατί ο αστυνομικός την κρατούσε με πίεση για να μην μπει μέσα. Όταν μπήκε, έσπασε το τζάμι και κόπηκε ο αστυνομικός. Μπήκε μέσα, είχε και το μαχαίρι και απειλούσε τον αστυνομικό», περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες.

«Ο αστυνομικός τον σημάδευε με το όπλο, και ο άνδρας του λέει “ρίξε, ρίξε, ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις;”. Ο αστυνομικός του έλεγε “πέτα το μαχαίρι, ηρέμησε” και όσο του έλεγε έτσι ο αστυνομικός, ο άνδρας ζύγωνε πιο κοντά στον αστυνομικό για να τον καρφώσει. Ο αστυνομικός αναγκαστικά τον πυροβόλησε».

Όπως περιέγραψαν όλα είχαν ξεκινήσει από την είσοδο, ενώ ο άνδρας με το μαχαίρι, έφτασε μέχρι τον 1ο όροφο που βρίσκονταν και οι ίδιοι και απειλούσε τον αστυνομικό.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο “Live News”, πριν από την είσοδό του στο αστυνομικό τμήμα, ο 31χρονος φέρεται να απείλησε με το μαχαίρι τον σκοπό που βρισκόταν έξω από το τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 31χρονο άνδρα ο οποίος αφού μπήκε με το μαχαίρι μέσα στο ΑΤ και παρά τις συνεχείς υποδείξεις των αστυνομικών για να συμμορφωθεί δεν υπάκουσε και συνέχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους.

Ο 31χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο όπου αναμένεται να μπει στο χειρουργείο, έχοντας διαμπερές τραύμα στο θώρακα και την κοιλιά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 31χρονος είχε στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική και φέρεται να έχει σχετικό ιστορικό.