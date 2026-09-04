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Φωτιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας – Σηκώθηκαν δύο εναέρια

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας, εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Φωκίδα Φωτιά

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