Διάσωση 47 αλλοδαπών νότια της Γαύδου – Μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα Χανίων
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 47 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησε το Λιμενικό Σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 42 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι 47 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.