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Διάσωση 47 αλλοδαπών νότια της Γαύδου – Μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα Χανίων

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 47 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησε το Λιμενικό Σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 42 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 47 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.

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