Ήχησε το 112 στον αέρα του ΟΡΕΝ: “Έχουμε φωτιά, εδώ δίπλα μας είναι”

Μήνυμα από την Πολιτική Προστασία μέσω του 112 για την πυρκαγιά στην Παιανία ήρθε στους δημοσιογράφους του ΟΡΕΝ, την ώρα που η εκπομπή “10 Παντού” ήταν στον αέρα.

Στις 12:15 το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) και ενώ ο Γιώργος Αυτιάς ανέλυε την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Στραβελάκη-Παπακωστοπούλου και τους τηλεθεατές, ήχησε το χαρακτηριστικό προειδοποιητικό σήμα στα κινητά τους τηλέφωνα, που ήταν τοποθετημένα επάνω στο τραπέζι.

Όπως ήταν λογικό, αυτή η απρόοπτη εξέλιξη προκάλεσε μία στιγμιαία αναστάτωση.

«Έχουμε 112. Γιώργο, είπες “Τσίπρας” και χτύπησε 112», σχολίασε με χιούμορ ο Νίκος Στραβελάκης και πρόσθεσε: «Έχουμε φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας, εδώ δίπλα μας είναι. Έχουμε μήνυμα για ετοιμότητα των κατοίκων. Θα επικοινωνήσουμε με τον Γιάννη Ζιάκα να μας πει πόσο σοβαρή είναι αυτή η φωτιά».