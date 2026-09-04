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Ήχησε το 112 στον αέρα του ΟΡΕΝ: “Έχουμε φωτιά, εδώ δίπλα μας είναι”

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THESTIVAL TEAM

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Μήνυμα από την Πολιτική Προστασία μέσω του 112 για την πυρκαγιά στην Παιανία ήρθε στους δημοσιογράφους του ΟΡΕΝ, την ώρα που η εκπομπή “10 Παντού” ήταν στον αέρα.

Στις 12:15 το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) και ενώ ο Γιώργος Αυτιάς ανέλυε την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Στραβελάκη-Παπακωστοπούλου και τους τηλεθεατές, ήχησε το χαρακτηριστικό προειδοποιητικό σήμα στα κινητά τους τηλέφωνα, που ήταν τοποθετημένα επάνω στο τραπέζι.

Όπως ήταν λογικό, αυτή η απρόοπτη εξέλιξη προκάλεσε μία στιγμιαία αναστάτωση.

«Έχουμε 112. Γιώργο, είπες “Τσίπρας” και χτύπησε 112», σχολίασε με χιούμορ ο Νίκος Στραβελάκης και πρόσθεσε: «Έχουμε φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας, εδώ δίπλα μας είναι. Έχουμε μήνυμα για ετοιμότητα των κατοίκων. Θα επικοινωνήσουμε με τον Γιάννη Ζιάκα να μας πει πόσο σοβαρή είναι αυτή η φωτιά».

112 OPEN

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