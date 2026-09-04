Ιερουσαλήμ: Παλαιστίνιο που αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει επίθεση με μαχαίρι σκότωσε η ισραηλινή αστυνομία

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε έναν Παλαιστίνιο ο οποίος αποπειράθηκε να εξαπολύσει επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Ιερουσαλήμ, λίγες ημέρες πριν την έναρξη των μεγάλων, ετήσιων εβραϊκών γιορτών.

Περίπου στις 03:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), κοντά στην Πύλη της Δαμασκού που οδηγεί στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, οι δυνάμεις ασφαλείας “εξουδετέρωσαν έναν τρομοκράτη που αποπειράθηκε να τους επιτεθεί με μαχαίρι”, επεσήμανε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας ότι ο θάνατος του υπόπτου διαπιστώθηκε επί τόπου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόκειται για έναν 33χρονο άνδρα από την Ιερουσαλήμ.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA μετέδωσε ότι ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε “κοντά στην Πύλη της Δαμασκού, στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ, νωρίς σήμερα το πρωί”, ενώ πρόσθεσε ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Καθώς πλησιάζει το εβραϊκό Νέο Έτος, στις 11 Σεπτεμβρίου, κάθε βράδυ πραγματοποιούνται προσευχές στο Τείχος των Δακρύων (ή Δυτικό Τείχος) , έναν ιερό τόπο για τους Εβραίους που συνορεύει με την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Τις τρεις εβδομάδες που διαρκούν οι μεγάλες εβραϊκές γιορτές η ένταση οξύνεται στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπως και στη διάρκεια του Ραμαζανιού, του ιερού μήνα της νηστείας για τους μουσουλμάνους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ