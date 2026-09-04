Σχολικά είδη: Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς – “Ασφάλεια και οικονομία πάνε μαζί”

Με την αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς να έχει ξεκινήσει, οι οικογένειες μπαίνουν ξανά στη διαδικασία προετοιμασίας και αναζήτησης των απαραίτητων σχολικών ειδών για τους μαθητές. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη και κασετίνες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των αγορών, με τους γονείς να αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν οικονομία, ποιότητα και ασφάλεια.

Παρά τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι τιμές των σχολικών ειδών διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό στα ίδια επίπεδα, καθώς οι προμηθευτές έχουν απορροφήσει μέρος των ανατιμήσεων

Η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Προμηθευτών Χαρτοπωλείου, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογραμμίζει ότι οι γονείς θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των σχολικών ειδών και όχι αποκλειστικά στην τιμή.

«Μπορεί να εισαχθεί ένα προϊόν το οποίο να είναι τετράδιο και να περιέχει κάδμιο, που είναι επικίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ανάλογοι προβληματισμοί μπορούν να υπάρχουν και για άλλα σχολικά είδη, όπως οι μαρκαδόροι.

Σύμφωνα με την κ. Σκαγιά, ένα από τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να αναζητούν οι γονείς είναι η επωνυμία και η ύπαρξη εταιρείας πίσω από το προϊόν.

«Όταν υπάρχει μια εταιρεία πίσω από το προϊόν, εγγυάται την ασφάλειά του, γιατί είναι υπόλογη γι’ αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στα βιβλιοπωλεία και στα οργανωμένα σημεία πώλησης διατίθενται επώνυμα προϊόντα.

Η ίδια έκανε ειδική αναφορά στο κάδμιο, το οποίο μπορεί να εντοπιστεί σε πλαστικά εξώφυλλα, ενώ έθεσε και ζήτημα περιβαλλοντικών προδιαγραφών που αφορούν την παραγωγή χαρτιού.

Σχεδόν στα περσινά επίπεδα οι τιμές

Σε ό,τι αφορά το κόστος των σχολικών ειδών, η εικόνα που μεταφέρει η αγορά είναι ότι στα περισσότερα προϊόντα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Όπως εξήγησε η κ. Σκαγιά, ο κλάδος των προμηθευτών έχει απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων του κόστους, σε μια προσπάθεια να στηριχθεί η αγορά και να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι ελληνικές επιχειρήσεις.

«Είμαστε σχεδόν τρεις χρονιές χωρίς να έχουμε αλλάξει τιμές, παρόλο που όλα έχουν ανέβει», ανέφερε χαρακτηριστικά.