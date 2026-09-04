Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Όταν η κυβερνητική αριθμητική μπερδεύει το εισόδημα με την περιουσία

«Ο κ. Σκέρτσος αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής. Μόνο που, πριν φτάσει στην πρώτη πράξη, μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά οικονομικά μεγέθη: το εισόδημα με την περιουσία», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), ξεκαθαρίζοντας ότι η πρότασή της «αφορά φόρο 1% στην καθαρή περιουσία του οικονομικά ισχυρότερου 1%».

«Ο κ. Σκέρτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δισ. ευρώ, το πολλαπλασίασε επί 1% και ανακοίνωσε θριαμβευτικά ότι τα έσοδα θα είναι μόλις 145 εκατ. ευρώ», σημειώνει η ΕΛ.Α.Σ. και συνεχίζει: «εισόδημα είναι η ροή χρημάτων μέσα σε ένα έτος, καθαρή περιουσία είναι το απόθεμα ακινήτων, καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων και επιχειρηματικών συμμετοχών, αφαιρουμένων των σχετικών υποχρεώσεων». «Είναι σαν να μπερδεύει κανείς τα μερίσματα που εισπράττει ένας μεγαλομέτοχος μέσα σε έναν χρόνο με την αξία των μετοχών που κατέχει», προσθέτει η ΕΛ.Α.Σ.

Συνεχίζοντας την κριτική στον κ. Σκέρτσο, επισημαίνει ότι «παρουσιάζει, επιπλέον, τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου σαν κάποια εξωτική ελληνική “αυταπάτη”» και απαντά: «Ας ενημερωθεί ότι πρόκειται για κεντρικό θέμα της διεθνούς οικονομικής συζήτησης. Νορβηγία, Ισπανία και Ελβετία εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας πάνω από συγκεκριμένα όρια, όπως καταγράφει ο ΟΟΣΑ. Η ελληνική πρόταση προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά “αυταπάτη” δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στον G20, στον ΟΟΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. Αυταπάτη είναι να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να την ακυρώσει με ένα λανθασμένο γινόμενο».

Τέλος, η ΕΛ.Α.Σ. σχολιάζει πως «σαν να μην έφτανε η σύγχυση μεταξύ εισοδήματος και περιουσίας, ο κ. Σκέρτσος επανέρχεται στα 13 δισ. ευρώ της διαβόητης “κυβερνητικής κοστολόγησης” του προγράμματός μας». «Συνιστούμε στο κυβερνητικό επιτελείο μια στοιχειώδη σύσκεψη συντονισμού. Πριν από δύο μήνες ο κ. Κοντογεώργης ανέβαζε τον υποτιθέμενο λογαριασμό για ένα υποσύνολο των μέτρων στα 18 δισ. ευρώ. Προχτές, η κυβερνητική ανακοίνωση τον κατεβάζει στα 13 δισ. για το σύνολο των μέτρων. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω και μόνο στα κυβερνητικά δελτία Τύπου», σημειώνει και καλεί την κυβέρνηση να δημοσιεύσει «επιτέλους την περίφημη κοστολόγησή της, μέτρο προς μέτρο, διαχωρίζοντας τις ετήσιες δαπάνες από τις τετραετείς επενδύσεις, τους δημόσιους πόρους από την ιδιωτική συμμετοχή και το ακαθάριστο κόστος από τα προβλεπόμενα έσοδα».

«Μέχρι τότε, οι αριθμοί που εκτοξεύουν δεν αποκαλύπτουν το κόστος του προγράμματός μας. Αποκαλύπτουν μόνο την κυβερνητική αμηχανία. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την επόμενη επίδειξη κυβερνητικής αριθμητικής. Με αυτόν τον ρυθμό, μέχρι τις εκλογές μπορεί να έχουν βρει και το σωστό νούμερο», καταλήγει η ανακοίνωση.