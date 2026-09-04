Κώστας Γιουτίκας: Η απόφασή μου να είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας δεν αλλάζει

Ξεκάθαρος ως προς τις πολιτικές του προθέσεις και την απόφασή του να διεκδικήσει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 εμφανίζεται, σε συνέντευξή του στο Thestival, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Συνέντευξη στον Χρήστο Νανούση

Παρά τα σενάρια που τον θέλουν να δέχεται πιέσεις για να είναι υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιουτίκας ξεκαθαρίζει ότι η απόφασή του δεν αλλάζει και ότι θα φτάσει «μέχρι τέλους» για την Περιφέρεια. Παράλληλα, ανοίγει τη συζήτηση για την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης με περισσότερους πόρους και αρμοδιότητες και βάζει στο τραπέζι μια σειρά από μεγάλα έργα υποδομής που, όπως υποστηρίζει, έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Κεντρική Μακεδονία.

Κύριε Γιουτίκα πριν από μερικούς μήνες ανακοινώσατε ότι θα είστε υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Ακούγεται όμως έντονα ότι δέχεστε πιέσεις να είστε υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης, όπου είστε άλλωστε πολύ ισχυρός. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξετε και “να κάνετε πίσω” στην επιλογή σας;

«Η απόφαση μου είναι ξεκάθαρη. Πηγαίνω μέχρι τέλους για την Περιφέρεια. Μίλησα ανοιχτά και δημόσια για την επιλογή μου από πολύ νωρίς, γιατί οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν έγκαιρα τις επιλογές μας. Και παραμένω σταθερός σε αυτή την απόφαση. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Η Αυτοδιοίκηση, παρά τα πολλά και συχνά δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι “προνομιακός” χώρος, για να δουλέψεις, να δημιουργήσεις και να προσφέρεις στους ανθρώπους του τόπου σου και στον τόπο σου, έργο και αποτελέσματα. Πιστεύω βαθιά στις δυνατότητες της Αυτοδιοίκησης για να πάνε τα πράγματα πιο μπροστά. Είναι ο φορέας που έχει και τη δύναμη και τη στήριξη του κόσμου, για να αλλάξουν προς το καλύτερο πολλά, αρκεί να ενισχυθεί. Δεν είναι ο φτωχός και αδύναμος συγγενής της διοικητικής οργάνωσης του κράτους».

Να υποθέσω ότι στη βάση αυτού του τρόπου σκέψης ζητήσατε στην πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς να αποδοθούν στις Περιφέρειες και τους Δήμους οι πόροι που εισπράττει το κράτος από τα τέλη κυκλοφορίας;

«Στους δρόμους “γράφονται” πολλές ώρες της καθημερινότητας μας. Με μεγάλη ταλαιπωρία, καθυστερήσεις, ανατροπές στα προγράμματα του καθενός και με πολλούς κινδύνους. Αυτό λοιπόν μπορεί να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι που έχουμε την αρμοδιότητα της συντήρησης του επαρχιακού και του δημοτικού οδικού δικτύου, φτιάχνουμε συνεχώς κομματάκια – κομματάκια, γιατί για τόσο φτάνουν οι πόροι που μας δίνονται και μέχρι να διορθώσουμε το επόμενο, χαλάει το προηγούμενο. Είμαστε αναποτελεσματικοί, παρόλο που ξοδεύουμε λίγα – λίγα, συνολικά ξοδεύουμε πάρα πολλά. Αν συνεχίσουμε έτσι καταλήγουμε σε αδιέξοδο. Εάν όμως έχουμε έναν “κουμπαρά” αποκλειστικά για τη συντήρηση των δρόμων, που να έχει μέσα το περίπου 1,2 δις ευρώ που υπολογίζεται ότι είναι τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας κάθε χρόνο, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ο πολίτης δεν θα επιβαρυνθεί σε τίποτα, θα μπουν κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικά κριτήρια στην κατανομή των πόρων και εμείς στην Αυτοδιοίκηση, θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε με χειροπιαστά αποτελέσματα τους δρόμους στις γειτονιές και τα χωριά μας. Το οδικό δίκτυο δηλαδή όπου καταγράφονται και τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα…».

Πρόσεξα ότι στη συνάντηση των φορέων με τον κ. Μητσοτάκη, όπου μετείχατε και ως Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, σε ό,τι αφορά στα έργα υποδομής που έχει ανάγκη η Κεντρική Μακεδονία, ξεφύγατε από το σφικτό πλαίσιο των έργων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις και χρειάζονται επιτάχυνση, μιλώντας και για αρκετά νέα έργα ή έργα που δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στον κεντρικό σχεδιασμό.

«Ναι, γιατί γνωρίζοντας τις ανάγκες του τόπου, έχουμε στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον και οφείλουμε να διεκδικούμε όσα χρειάζεται ο τόπος μας την επόμενη μέρα. Για αυτό ζήτησα να τεθεί από τώρα στον κυβερνητικό προγραμματισμό η κατασκευή του δρόμου που θα ενώνει τον flyover με τον οδικό άξονα Θέρμη – Γαλάτιστα. Για να εξασφαλίσουμε ότι όταν δοθεί σε λειτουργία ο υπερυψωμένος αυτοκινητόδρομος, με το συμπληρωματικό αυτό έργο, θα έχουμε ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων προς τη Χαλκιδική.

Γι’ αυτό ζήτησα, τώρα που γίνεται πράξη η μεγάλη επένδυση εθνικής σημασίας για την επέκταση του 6ου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να προχωρήσει εκτός από τη σιδηροδρομική και η οδική σύνδεση του λιμανιού με την ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό. Η οδική σύνδεση για τις μεταφορές είναι κομβική για την ισχυροποίηση του ρόλου του λιμένα της Θεσσαλονίκης στα Βαλκάνια και τη Ν.Α. Ευρώπη.

Στο ίδιο πνεύμα μίλησα για την ανάγκη κατασκευής του οδικού άξονα Εγνατία Οδός – Βέροια – Νάουσα-Σκύδρα -Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσσας, με ανισόπεδους κόμβους και παράπλευρο δίκτυο εξυπηρέτησης που θα συνδέει τρεις νομούς, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας με την Εγνατία Οδό.

Όπως και να επαναδημοπρατηθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τα αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή της Λαχαναγοράς, όπου η επιφάνεια του εδάφους είναι κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, με κάλυψη του Δενδροποτάμου, της Τάφρου των Διαβατών, του Καλοχωρίου και του πρώην στρατοπέδου Γκόνου, με το αναμενόμενο, εμβληματικό για τη Β. Ελλάδα, εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών.

Η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες, είναι να γινόμαστε εμείς η φωνή τους και να διεκδικούμε αυτά που χρειάζεται ο τόπος, από τα μικρά που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα, έως αυτά που θα καθορίσουν το μέλλον της Κεντρικής Μακεδονίας και των παιδιών μας».