“Ταράτσα στα Δυτικά”: Το μεγάλο φθινοπωρινό Φεστιβάλ Πολιτισμού επιστρέφει δυναμικά στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Το μεγάλο φθινοπωρινό πολιτιστικό γεγονός της δυτικής Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ «Ταράτσα στα Δυτικά», που διοργανώνει για 6η χρονιά ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου δια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας, επιστρέφει δυναμικά, για να μετατρέψει την ταράτσα του Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» σε μια ατμοσφαιρική υπαίθρια σκηνή τέχνης και πολιτισμού.

Από τις 4 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η μουσική, το θέατρο και η αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση επιφυλάσσουν μοναδικές βραδιές, σε μια ξεχωριστή πολιτιστική διαδρομή κάτω από τα αστέρια.

Στο 6ο φθινοπωρινό Φεστιβάλ «Ταράτσα στα Δυτικά» συμμετέχουν καταξιωμένοι και νεότεροι καλλιτέχνες, μουσικά σχήματα, ομάδες, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, αλλά και σημαντικοί δημιουργοί της πόλης, σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να προσφέρει διαφορετικές καλλιτεχνικές εμπειρίες και να χαρίσει αξέχαστες στιγμές πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Με ελεύθερη είσοδο για όλους, ο όμορφος χώρος του δώματος του θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, που θα πλημμυρίσει με μουσική, θέατρο και δημιουργία.

Ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων: 20:00

Χώρος: Πολυλειτουργικό Κέντρο – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», οδός Παρατσίκογλου 1 , είσοδος από Μοναστηρίου, Ελευθέριο Κορδελιό

Πληροφορίες: Τμήμα Πολιτισμού, τηλ. 2310 771033

Πρόγραμμα 6ου Φθινοπωρινού φεστιβάλ «Ταράτσα στα Δυτικά»

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026

Μουσική συναυλία με τον Παντελή Θεοχαρίδη

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026

Μουσική συναυλία με το μουσικό σχήμα «ΣΕΡΓΙΑΝΙ»

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026

Μουσική συναυλία με τον Ηλία Ζάϊκο. (αφιέρωμα στη Μπλουζ μουσική)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

Παιδική θεατρική παράσταση «Το Μαγικό ταξίδι της Κοκκινοσκουφίτσας» από τον ΤΕΧΝΟΚΟΣΜΟ

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

Μουσική συναυλία με τους «ΦΙΛΑΡΜΟΝΕΣ»

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 (Πλατεία Ευόσμου)

Μουσική συναυλία με τους Μανώλη Χατζημανώλη, Ευλαμπία Ντούλα και τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

Θεατρική παράσταση των Ρέππα – Παπαθανασίου «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο»

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

STAND UP COMEDY με τον Κώστα Ραβνιοτόπουλο

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

Μουσική συναυλία με τον Γιάννη Καρασάββα

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

Θεατρική παράσταση «Ντιν Νταν Ντον» από τον θίασο «ΘΡΥΑΛΛΙΔΕΣ»

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026

Μουσική παράσταση «Στην Ηχώ της Πανσελήνου» με τη Φένια Χρήστου.