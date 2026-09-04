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Ο Νίκος Στραβελάκης επέστρεψε με “καρφί” στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου: “Εγώ δουλεύω 365 μέρες τον χρόνο”

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Υπό τους ήχους του “Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη” εν όψει της ΔΕΘ ξεκίνησαν την εκπομπή τους Νίκος Στραβελάκης και Κατερίνα Παπακωστοπούλου το πρωί της Παρασκευής.

Οι δύο παρουσιαστές ξανασυναντήθηκαν στο πλατό του “10 Παντού” έπειτα από τρεις ημέρες απουσίας του δημοσιογράφου, που πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στον ίδιο και τη συνεργάτιδά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zappit.gr, το κλίμα ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου είναι βαρύ, έπειτα από διαφωνίες που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, τη Δευτέρα (31/08) η κατάσταση φέρεται να φορτίστηκε ακόμη περισσότερο, με αφορμή τον χειρισμό συγκεκριμένων θεμάτων στον αέρα του «10 Παντού».

Παρ’ όλα αυτά, μετά από συνάντηση του Νίκου Στραβελάκη με τον γενικό διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, οι δύο πλευρές φαίνεται να βρήκαν τη «χρυσή τομή» κι έτσι ο δημοσιογράφος επέστρεψε στο πόστο του.

Αφού αντάλλαξαν ένα φιλί και καλημέρισαν τους τηλεθεατές, οι δύο δημοσιογράφοι είχαν έναν σύντομο αλλά με αιχμές διάλογο.

Κ.Π: Εγώ και το Σαββατοκύριακο δουλεύω, ε; 13:00 η ώρα, μεσημεριανό δελτίο.
Ν.Σ: Κατερίνα μου, εγώ δουλεύω 365 μέρες τον χρόνο. Ακολουθώ τα χνάρια του διευθυντή μας, του Χρήστου Παναγιωτόπουλου.
Κ.Π: Έχω μπει στο ίδιο τριπάκι, να ξέρετε, και μου αρέσει πολύ.
Ν.Σ: Μη λες μεγάλες κουβέντες, “στο ίδιο τριπάκι” με τον Παναγιωτόπουλο δεν γίνεται.
Κ.Π: Έχω μπει σε αυτό του το ωραίο τριπάκι καθημερινότητας και ενημέρωσης. Εκεί είναι άλλο level.

Νίκος Στραβελάκης

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