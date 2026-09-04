Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε ο βιολογικός σταθμός Σταυρού-Βρασνών από τον Κωστή Χατζηδάκη – Δείτε εικόνες

Ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα της Μακεδονίας, εγκαινιάστηκε σήμερα στον Δήμο Βόλβης από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Η λειτουργία αποχετευτικού δικτύου στους οικισμού Άνω Σταυρού, Βρασνών και Σταυρού και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, καλύπτει τις ανάγκες χιλιάδων κατοίκων και παραθεριστών, αποτελώντας «την καλύτερη ασπίδα για τον Στρυμονικό κόλπο και το υδάτινο περιβάλλον όλης της περιοχής», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του έργου, ύψους περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Λιάμας, υποδέχθηκε αρχικά τον κ. Χατζηδάκη στο Δημαρχείο Βόλβης στον Σταυρό και τον ενημέρωσε για τις αναπτυξιακές προοπτικές και τα ζητήματα που απασχολούν τον δήμο Βόλβης.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Χαίρομαι που αντιλαμβάνεστε τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, και ειδικά στο Δήμο Βόλβης, το περιβάλλον είναι ο φυσικός πλούτος, η βάση στην οποία θα στηριχθούμε και θα στηριχθείτε για να υπάρχει ανάπτυξη και να αυξηθούν τα εισοδήματα των κατοίκων».

Και συνέχισε λέγοντας ότι: «έχετε ήδη προχωρήσει σε μια καινούργια φάση ανάπτυξης που γίνεται αντιληπτή σε όποιον έρχεται στον Σταυρό αφήνοντας μια εξαιρετική εντύπωση», τονίζοντας ότι θα στηρίξει όλες τις δράσεις που γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση.

Ακολούθησε το πρώτο σκέλος των εγκαινίων του έργου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης, παρουσία της δημοτικής αρχής, δημοτικών συμβούλων, μελών τοπικών συμβουλίων, εκπροσώπων τοπικών αρχών και φορέων, καθώς και πλήθους κόσμου.

Την πολυκύμαντη πορεία ενός έργου που άρχισε ως μελέτη το 1998 αλλά δεν προχώρησε, παρουσίασε στον χαιρετισμό του ο κ. Λιάμας, επισημαίνοντας ότι το 2011 επανεκκίνησε τις διαδικασίες -με τη δημιουργία του καλλικρατικού δήμου Βόλβης- ο τότε δήμαρχος και νυν γραμματέας Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης.

«Τότε πετύχαμε τη χρηματοδότηση του έργου σε μια περίοδο κρίσης αρχίζοντας την υλοποίηση του», υπογράμμισε ο δήμαρχος Βόλβης.

Ακολούθησε, μια δύσκολη διαδικασία με μελέτες, δημοπρασίες και εργασίες για τα δυο ουσιαστικά υποέργα, που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) και η Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκη (ΑΝΕΘ): Το δίκτυο αποχέτευσης Άνω Σταυρού, Βρασνών και Σταυρού μήκους περίπου 55 χιλιομέτρων με 4.000 φρεάτια ιδιωτικών συνδέσεων και 6 αντλιοστάσια, και ο βιολογικός σταθμός σε θέση των Νέων Βρασνών, με πολύ μεγάλη δυνατότητα επεξεργασίας λυμάτων.

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο κ. Λιάμας: «Προστατεύουμε με τον καλύτερο τρόπο, όλη τη βραβευμένη ακτογραμμή, με Γαλάζιες Σημαίες του δήμου Βόλβης στον Στρυμονικό κόλπο, και προσφέρουμε υψηλές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε δημότες και τουρίστες. Σε αυτή την γραμμή, στη συνέχεια, αγωνιστήκαμε και πετύχαμε την χρηματοδότηση το 2023, του έργου αναβάθμιση του βιολογικού της Ασπροβάλτας και επέκταση του αποχετευτικού της, προϋπολογισμού 8,5 εκατ. ευρώ, για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, και αναμένουμε την έγκριση της διαχειριστικής αρχής, για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο».

Και πρόσθεσε ότι το επόμενο στάδιο είναι η εναλλακτική διάθεση του τελικού προϊόντος του βιολογικού Βρασνών, για άρδευση των παρακείμενων εκτάσεων και η επέκταση του αποχετευτικού, καθώς και η κατασκευή αποχετευτικών και βιολογικών σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων γύρω από την λίμνη.

Η τελετή των εγκαινίων ολοκληρώθηκε με τον καθιερωμένο αγιασμό που τελέσθηκε στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε σημείο των Νέων Βρασνών.

Δείτε εικόνες από τα εγκαίνια: