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ΔΕΘ: Κανονικά η αποψινή ομιλία Μητσοτάκη μετά την τραγωδία στην Τανάγρα – Ποιες εκδηλώσεις ακυρώνονται

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη Θεσσαλονίκη από όπου βρίσκεται για τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το τραγικό συμβάν με την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom της Πολεμική Αεροπορίας που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει κανονικά την ομιλία του το απόψε το βράδυ στις 20:00 στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» και θα κάνει αναφορά στην τραγωδία κατά την έναρξη της ομιλίας του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως από τη Νέα Δημοκρατία έχει δοθεί κεντρική εντολή στα γαλάζια στελέχη ότι ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις (τύπου πάρτι, συνεστιάσεις κλπ) πλην φαγητού, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για απόψε, όπως συνηθίζεται μετά την ομιλία του πρωθυπουργού.

90η ΔΕΘ Κυριάκος Μητσοτάκης Τανάγρα

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