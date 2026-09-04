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Γιάννης Πρετεντέρης – Κατερίνα Παναγοπούλου σε αιχμηρό διάλογο: “Κανένα εξοχικό, κάτι; Τίποτα δεν δίνουν; Πού πάνε;” – “Στο Σούνιο”

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Με χιούμορ, αλλά και εμφανείς αιχμές, σχολίασαν ο Γιάννης Πρετεντέρης και η Κατερίνα Παναγοπούλου το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η Σοφία Φασουλάκη αναφέρθηκε στις πληροφορίες για τις κυβερνητικές εξαγγελίες, με τον Γιάννη Πρετεντέρη να παίρνει τον λόγο και να σχολιάζει με τη γνωστή του σκωπτική διάθεση.

«Σοφία, κανένα σπίτι θα δώσει; Γιατί εγώ βλέπω ότι δίνουνε σπίτια. Λοιπόν, χτες είδα σπίτια. Τα έδωσε χωρίς θέσεις parking, το οποίο είναι ένα πρόβλημα για το πρόγραμμα της Ελλάδος, όπως τη λέμε. Δεύτερον, μαθαίνω ότι θα είναι και δωρεάν οι συγκοινωνίες. Θα πηγαίνεις στο σπίτι που θα σου έχουν χαρίσει με τζάμπα, με τα λεωφορεία, με το μετρό κι όλα. Αυτά είναι μέτρα σοβαρά που είναι στο τζάμπα. Τι θα πει Μητσοτάκης;», είπε ο Γιάννης Πρετεντέρης.

«Τι έχει να αντιπροτείνει έναντι αυτών;», σχολίασε η Κατερίνα Παναγοπούλου, με τον δημοσιογράφο να απαντά: «Ακριβώς».

Όταν η Σοφία Φασουλάκη αναφέρθηκε στα μέτρα που αναμένονται για το στεγαστικό και στην προοπτική ενός νέου προγράμματος για δημόσιες κατοικίες, ο Γιάννης Πρετεντέρης επανήλθε: «Κανένα εξοχικό, κάτι; Τίποτα δεν δίνουν δηλαδή; Πού πάνε; Ούτε ένα εξοχικό;».

«Στο Σούνιο», του απάντησε αιχμηρά η Κατερίνα Παναγοπούλου.

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