Ηρακλής: Με τον κόσμο στο πλευρό του και στην Τρίπολη – Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια

Με τη συμπαράσταση των οπαδών του θα αγωνιστεί τη Δευτέρα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» απέναντι στον Αστέρα AKTOR ο Ηρακλής.

Οι «κυανόλευκοι», όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ηρακλής, έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια για τη Θύρα 4 του γηπέδου, με τη μετακίνηση στην Αρκαδία να γίνεται μεμονωμένα.

Παρά το γεγονός ότι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί ημέρα Δευτέρα, στην Τρίπολη αναμένονται πολλοί φίλοι της ομάδας, τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα και τις γύρω περιοχές.

Μέχρι στιγμής έχουν προηγηθεί τρεις μαζικές εξορμήσεις, μία στις Σέρρες για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο, μία στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και αυτή του προηγούμενου Σαββάτου με αντίπαλο τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ASTERAS AKTOR, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 18:00, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση επιτρέπεται η μεμονωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του ΗΡΑΚΛΗ.

Οι φίλαθλοι της ομάδας μας θα φιλοξενηθούν στη Θύρα 4 του γηπέδου.

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας:

https://buy.asterastickets.gr/web/#/tickets/tickets?lang=el&event=20260907

Την ημέρα του αγώνα δεν θα λειτουργήσει εκδοτήριο για την πώληση εισιτηρίων στο γήπεδο.

Ως εκ τούτου, οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως το εισιτήριό τους ηλεκτρονικά.

Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση και αποθήκευση του εισιτηρίου μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι του ΗΡΑΚΛΗ να ολοκληρώσουν εγκαίρως τόσο την αγορά όσο και την ταυτοποίηση του εισιτηρίου τους και να προσέλθουν έγκαιρα στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την είσοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αγοράς, ταυτοποίησης και εισόδου στο γήπεδο, οι φίλαθλοι μπορούν να ανατρέξουν στις αναλυτικές οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα έκδοσης των εισιτηρίων.

Όλοι μαζί, δίπλα στον ΗΡΑΚΛΗ!».