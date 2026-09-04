MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου για Βελόπουλο: Δεν πας στον κομπογιαννίτη που σου πουλάει κεραλοιφές και σου δίνει ματζούνια

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει καταντήσει ένα πανηγύρι κομμάτων» είπε σήμερα η Αφροδίτη Λατινοπούλου, καλεσμένη στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι αυτός είναι και ο λόγος που το κόμμα της, η Φωνή Λογικής δεν θα έχει εκεί παρουσία.

«Η ΔΕΘ θα έπρεπε να έχει στο επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες», είπε στη συνέχεια για να προσθέσει: «Πηγαίνεις και καπελώνεις τον άλλον για να βγάλεις την πραμάτεια σου και να πεις ποιος θα μοιράσει περισσότερα…αυτό έχει καταντήσει η ΔΕΘ».

Ερωτηθείσα για τις προτάσεις του κόμματός της η κα Λατινοπούλου είπε μεταξύ άλλων: «Εμείς πάμε για περικοπές. Πάμε για μάζεμα του κράτους. Κάτι το οποίο δεν το λέει κανένα άλλο κόμμα στην Ελλάδα….Περικοπές στο υπουργικό σχήμα, περικοπές μετακλητών, περικοπές στον αριθμό βουλευτών, μείωση δαπανών, περιοκοπές γενικά».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιο άλλο κόμμα-σχήμα η κα Λατινοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει καμία συνεργασία, είτε πριν είτε μετά τις εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετούμενη για τον λόγο που κάποιος πρέπει να ψηφίσει το δικό της κόμμα έναντι του Κυριάκου Βελόπουλο απάντησε: «Για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιαννίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια. Για τον ίδιο λόγο….αυτοί οι οποίοι πουλάνε κηραλοιφές και επιστολές. Άμα ο άλλος θέλει να σώσει την υγεία του δεν θα πάει στον κομπογιαννίτη να του δίνει ματζούνια».

Μιλώντας τέλος για τα ελληνοτουρκικά η κα Λατινοπούλου είπε: «Για εμάς η θέση μας είναι πάγια και σταθερή. Η Ελλάδα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει ορθώσει ανάστημα. Από την άλλη, έχουμε έναν Γεραπετρίτη ο οποίος έκανε υποκλήσεις, τα θυμάστε; Μία ένα Μητσοτάκη ο οποίος λέει συνέχεια ότι έχουμε ήρεμα νερά, ότι έχουν πολύ φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, ότι είναι ήρεμα τα νερά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τον Μητσοτάκη ο οποίος τι, ξαφνικά ξύπνησε; Κατάλαβε ότι η Τουρκία, ουσιαστικά, απειλεί την Ελλάδα; Τώρα το κατάλαβαν;».

Αφροδίτη Λατινοπούλου Κυριάκος Βελόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 18 ώρες πριν

90ή ΔΕΘ: Προμηθευτείτε έως αύριο το εισιτήριό σας με 7 ευρώ και αποφύγετε τις ουρές στα ταμεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Η Κυψέλη κοντεύει να γίνει Ισλαμαμπάντ – “Σκούπα” σε όλες αυτές τις περιοχές, να γίνουν απελάσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΣΑΕΚ Πυλαίας – Χορτιάτη: Νέες ειδικότητες και έναρξη αιτήσεων επιλογής – εγγραφής για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Λίον Μπλακ: Δεν προσήλθε στην ακρόαση για την υπόθεση Έπστιν – Αντιμέτωπος με περιφρόνηση του Κογκρέσου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Νέα Αριστερά για πρόγραμμα ΕΛΑΣ: Καμία συνεκτική πολιτική πρόταση ικανή να ανατρέψει τη δυσμενή κατάσταση από τη διακυβέρνηση της ΝΔ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του ΕΣΥ – “Βλέπουμε φιέστες και όχι προσωπικό” – Δείτε βίντεο