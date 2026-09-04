Λατινοπούλου για Βελόπουλο: Δεν πας στον κομπογιαννίτη που σου πουλάει κεραλοιφές και σου δίνει ματζούνια

«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει καταντήσει ένα πανηγύρι κομμάτων» είπε σήμερα η Αφροδίτη Λατινοπούλου, καλεσμένη στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι αυτός είναι και ο λόγος που το κόμμα της, η Φωνή Λογικής δεν θα έχει εκεί παρουσία.

«Η ΔΕΘ θα έπρεπε να έχει στο επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες», είπε στη συνέχεια για να προσθέσει: «Πηγαίνεις και καπελώνεις τον άλλον για να βγάλεις την πραμάτεια σου και να πεις ποιος θα μοιράσει περισσότερα…αυτό έχει καταντήσει η ΔΕΘ».

Ερωτηθείσα για τις προτάσεις του κόμματός της η κα Λατινοπούλου είπε μεταξύ άλλων: «Εμείς πάμε για περικοπές. Πάμε για μάζεμα του κράτους. Κάτι το οποίο δεν το λέει κανένα άλλο κόμμα στην Ελλάδα….Περικοπές στο υπουργικό σχήμα, περικοπές μετακλητών, περικοπές στον αριθμό βουλευτών, μείωση δαπανών, περιοκοπές γενικά».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιο άλλο κόμμα-σχήμα η κα Λατινοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει καμία συνεργασία, είτε πριν είτε μετά τις εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετούμενη για τον λόγο που κάποιος πρέπει να ψηφίσει το δικό της κόμμα έναντι του Κυριάκου Βελόπουλο απάντησε: «Για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιαννίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια. Για τον ίδιο λόγο….αυτοί οι οποίοι πουλάνε κηραλοιφές και επιστολές. Άμα ο άλλος θέλει να σώσει την υγεία του δεν θα πάει στον κομπογιαννίτη να του δίνει ματζούνια».

Μιλώντας τέλος για τα ελληνοτουρκικά η κα Λατινοπούλου είπε: «Για εμάς η θέση μας είναι πάγια και σταθερή. Η Ελλάδα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει ορθώσει ανάστημα. Από την άλλη, έχουμε έναν Γεραπετρίτη ο οποίος έκανε υποκλήσεις, τα θυμάστε; Μία ένα Μητσοτάκη ο οποίος λέει συνέχεια ότι έχουμε ήρεμα νερά, ότι έχουν πολύ φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, ότι είναι ήρεμα τα νερά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τον Μητσοτάκη ο οποίος τι, ξαφνικά ξύπνησε; Κατάλαβε ότι η Τουρκία, ουσιαστικά, απειλεί την Ελλάδα; Τώρα το κατάλαβαν;».