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Μαραθώνας: Στο υπόγειο του σπιτιού η σορός της ηλικιωμένης – Ήταν τυλιγμένη σε νάιλον

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και την είχαν κρύψει η μητέρα της με τον αδελφό της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του protothema.gr, κατά τις έρευνες που διεξήχθησαν σήμερα στο σπίτι στον Μαραθώνα που υπέδειξε η καταγγέλλουσα, η ηλικιωμένη βρέθηκε στο υπόγειο του οικήματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η ηλικιωμένη ήταν τυλιγμένη σε νάιλον.

Μαραθώνας

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