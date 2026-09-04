Μαραθώνας: Στο υπόγειο του σπιτιού η σορός της ηλικιωμένης – Ήταν τυλιγμένη σε νάιλον
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THESTIVAL TEAM
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και την είχαν κρύψει η μητέρα της με τον αδελφό της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του protothema.gr, κατά τις έρευνες που διεξήχθησαν σήμερα στο σπίτι στον Μαραθώνα που υπέδειξε η καταγγέλλουσα, η ηλικιωμένη βρέθηκε στο υπόγειο του οικήματος.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η ηλικιωμένη ήταν τυλιγμένη σε νάιλον.