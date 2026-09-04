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Χαλκιδική: Φωτιά σε δασική έκταση στο Γομάτι – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Γομάτι Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 16:15.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα με drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Φωτιά Χαλκιδική

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