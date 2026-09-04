MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβυσσο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβυσσο, στις 16:30 το απόγευμα της Παρασκευής (04/09) και αμέσως σήμανε συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά αρχικά ξέσπασε σε αυτοκίνητο και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβυσσο. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα.

Από αέρος, δίνουν μάχη με τη φωτιά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού για να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Τέλος, για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Ανάβυσσος Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τραγωδία στη Νιγηρία: 37 νεκροί από τοξικά αέρια σε απόπειρα κλοπής πετρελαίου από αγωγό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού – Προσπάθησε να διαφύγει πεζός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε ο βιολογικός σταθμός Σταυρού-Βρασνών από τον Κωστή Χατζηδάκη – Δείτε εικόνες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Μαραθώνας: “Η μητέρα μου πέθανε από βιολογικά αίτια, δεν θυμάμαι πού την έχω θάψει” – Τι είπε η 68χρονη

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Η απάντηση της Acun Medya στον Σταύρο Φλώρο: “Δεν έχουμε λάβει καμία αγωγή, δεν θα ανεχθούμε καμία συκοφαντική συμπεριφορά”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Μαραθώνας: Στο υπόγειο του σπιτιού η σορός της ηλικιωμένης – Ήταν τυλιγμένη σε νάιλον