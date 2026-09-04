Μηταράκης για γονείς ίδιου φύλου σε σχολικά βιβλία: Διαφωνώ, αμφισβητείται η παραδοσιακή οικογένεια – Πρέπει να επανεξεταστούν

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με την αναφορά για γονείς ίδιου φύλου σε βιβλία του Δημοτικού, τα οποία προορίζονται για την επόμενη σχολική χρονιά (2027-2028).

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, μιλώντας στη συχνότητα του naftemporiki TV, τόνισε από την πλευρά του:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ με τέτοιες αναγραφές στα σχολικά βιβλία που βλέπουν παιδιά του Δημοτικού οι οποίες αμφισβητούν τη βάση της παραδοσιακής οικογένειας, που κατά το Σύνταγμα είναι προτεραιότητα για τη χώρα. Διαφωνώ, θεωρώ πως πρέπει να γίνει μια επαναξιολόγηση».