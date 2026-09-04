Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στην 90ή ΔΕΘ

Με κεντρικό μήνυμα την ασφαλή και υπεύθυνη μετακίνηση των ζώων συντροφιάς, η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς συμμετέχει στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για μικρούς και μεγάλους.

Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της βρίσκεται η νέα ενημερωτική καμπάνια για την ασφαλή μετακίνηση των ζώων συντροφιάς με το αυτοκίνητο, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και τον «Φύλαξ», τον νέο ήρωα της Ειδικής Γραμματείας.

Οι δράσεις εντάσσονται στο ευρύτερο όραμα της Ειδικής Γραμματείας «Δημιουργούμε τη Γενιά της Καλοσύνης», που θέτει στο επίκεντρο την υπεύθυνη κηδεμονία και τις αξίες της φροντίδας, του σεβασμού και της ενσυναίσθησης απέναντι στα ζώα.

«ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ»

Νέα καμπάνια για την ασφαλή μετακίνηση των ζώων συντροφιάς

Η μετακίνηση με το ζώο συντροφιάς αποτελεί μέρος της καθημερινότητας χιλιάδων οικογενειών. Η σωστή προετοιμασία και η ασφαλής μεταφορά του μέσα στο αυτοκίνητο αποτελούν βασικό μέρος της υπεύθυνης κηδεμονίας, προστατεύοντας τόσο το ίδιο το ζώο όσο και τους υπόλοιπους επιβάτες.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη ΔΕΘ, η Ειδική Γραμματεία παρουσιάζει τη νέα ενημερωτική καμπάνια «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ», με απλές και πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά κατοικιδίων.

Μέσα από ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό, οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τους ενδεδειγμένους τρόπους μεταφοράς των ζώων με σαμαράκι και ζώνη ασφαλείας, τσάντα ή box μεταφοράς και κλουβί μεταφοράς, καθώς και για την κατάλληλη προετοιμασία πριν και κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής.

Στο περίπτερο θα διατίθενται επίσης δωρεάν ζώνες ασφαλείας για σκύλους και χρηστικά δώρα για κηδεμόνες ζώων συντροφιάς, ενισχύοντας στην πράξη το μήνυμα της υπεύθυνης και ασφαλούς μετακίνησης.

Ο «Φύλαξ» συναντά για πρώτη φορά το κοινό

Στο περίπτερο της Ειδικής Γραμματείας θα βρίσκεται και ο «Φύλαξ», ο νέος ήρωας που δημιουργήθηκε για να επικοινωνεί ιδιαίτερα με τα παιδιά μέσα από τη γλώσσα της φαντασίας, της περιπέτειας και της καλοσύνης.

ΦΥΛΑΞ Δημιουργούμε τη γενιά της καλοσύνης – 1

Κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου της ΔΕΘ, ο Φύλαξ θα υποδέχεται μικρούς και μεγάλους επισκέπτες, θα φωτογραφίζεται μαζί τους και θα συμμετέχει στις δράσεις του περιπτέρου, μεταφέροντας με έναν άμεσο και βιωματικό τρόπο τις αξίες της φροντίδας, της υπευθυνότητας, του σεβασμού και της ενσυναίσθησης απέναντι στα ζώα.

Πρωτοβουλίες & Δράσεις της Ειδικής Γραμματείας

1.000 ημέρες Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

Μια απολογιστική ματιά στις πρώτες 1.000 ημέρες λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας, μέσα από βασικούς σταθμούς, πρωτοβουλίες και δράσεις που διαμόρφωσαν αυτή τη διαδρομή για την προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) – pet.gov.gr

Η κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα για τα ζώα συντροφιάς, που συγκεντρώνει υπηρεσίες και πληροφορίες για πολίτες, Δήμους, κτηνιάτρους και φορείς. Απλοποιεί τις διαδικασίες, ενισχύει την υπεύθυνη κηδεμονία και την προστασία των ζώων και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των αδέσποτων και την προώθηση των υιοθεσιών.

Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές

Η εθνική πρωτοβουλία που έθεσε για πρώτη φορά τις βάσεις για τη συστηματική ένταξη της προστασίας των ζώων στον σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Ένας οργανωμένος μηχανισμός συντονισμού για την προστασία, διάσωση, περίθαλψη και ασφαλή διαχείριση των ζώων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, μέσα από τη συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εθελοντικών οργανώσεων και εξειδικευμένων φορέων.

LEMON APP | Μετακίνηση χωρίς εμπόδια για ανθρώπους και σκύλους-οδηγούς

Με πρόταση της Ειδικής Γραμματείας, το Lemon App αποτέλεσε την πρώτη εφαρμογή ταξί στην Ελλάδα με ενσωματωμένη φωνητική λειτουργία ειδικά σχεδιασμένη για άτομα με οπτική αναπηρία και δυνατότητα δήλωσης της παρουσίας σκύλου-οδηγού. Η εφαρμογή επιτρέπει την κλήση ταξί μέσω φωνητικών εντολών και την εκ των προτέρων ενημέρωση του οδηγού για την παρουσία σκύλου-οδηγού, συμβάλλοντας σε ασφαλέστερη και πιο ισότιμη πρόσβαση στις μετακινήσεις. Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή οργανώσεων εκπαίδευσης σκύλων-οδηγών και συνοδεύτηκε από καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

«ΗΡΩΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ» | Βραβεία Φιλοζωίας 2025

Τα Βραβεία Φιλοζωίας «Ηρωικές Καρδιές» δημιουργήθηκαν από την Ειδική Γραμματεία για να αναδείξουν και να τιμήσουν ανθρώπους και φορείς που συμβάλλουν καθημερινά στην προστασία και την ευζωία των ζώων σε ολόκληρη τη χώρα. Στην πρώτη διοργάνωση, τον Δεκέμβριο του 2025, τιμήθηκαν 168 άνθρωποι, οργανώσεις και φορείς από την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα, την εκπαίδευση, την Κοινωνία των Πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και «Ηρωικοί Σκύλοι» με πολύτιμη προσφορά σε αποστολές διάσωσης, κοινωνικής προστασίας, υγείας και υποστήριξης ανθρώπων με αναπηρία.

Καμπάνια «Αθόρυβα Πυροτεχνήματα»

Πανελλαδική πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), για την υιοθέτηση αθόρυβων πυροτεχνημάτων στις εορταστικές εκδηλώσεις, με στόχο την προστασία των ζώων από τον φόβο, τον αποπροσανατολισμό και τους κινδύνους που προκαλούν οι εκκωφαντικοί θόρυβοι. Στο πλαίσιο της δράσης, ενημερωτική επιστολή απεστάλη και στους 332 Δήμους της χώρας, καλώντας τους να εντάξουν πιο υπεύθυνες και φιλικές προς τα ζώα πρακτικές στον σχεδιασμό των εκδηλώσεών τους.

«ΕΙΜΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΔΙ» | Μια δεύτερη ευκαιρία για τα ενήλικα ζώα

Η καμπάνια «Είμαι Μεγάλο Παιδί» δημιουργήθηκε για να ανατρέψει τα στερεότυπα γύρω από την υιοθεσία ενήλικων σκύλων, που συχνά παραμένουν για χρόνια στα καταφύγια επειδή οι υποψήφιοι κηδεμόνες στρέφονται κυρίως στα μικρότερης ηλικίας ζώα. Η πρωτοβουλία συνδέει την ευαισθητοποίηση με την πράξη: μέσα από τη συνεργασία της Πολιτείας, του ιδιωτικού τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών, υποστηρίζει πρόγραμμα για την υιοθεσία 90 ενήλικων σκύλων από καταφύγιο στη Σπάρτη.

Καμπάνια για τη Μόνιμη Αλυσόδεση

Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την απαγόρευση της μόνιμης αλυσόδεσης σκύλων και τους σοβαρούς κινδύνους που αυτή εγκυμονεί, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πυρκαγιάς και άλλων έκτακτων συνθηκών. Με κεντρικό μήνυμα «Κάθε ζωή έχει αξία. Κάθε ζωή αξίζει προστασία», η δράση καλεί τους πολίτες να μην αγνοούν περιστατικά μόνιμης αλυσόδεσης, αλλά να τα καταγγέλλουν στις αρμόδιες Αρχές, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης για την προστασία της ζωής των ζώων.

Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων 2026

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων (4 Απριλίου), η Ειδική Γραμματεία υλοποίησε καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο να δώσει μεγαλύτερη ορατότητα στα αδέσποτα ζώα και να αναδείξει την υπεύθυνη υιοθεσία ως μια ουσιαστική επιλογή. Με πρωταγωνιστές τον Άρη, τη Ρέα, τη Θάλεια και τον Ορέστη, η καμπάνια μετέφερε το μήνυμα ότι πίσω από κάθε αδέσποτο βρίσκεται ένα ζώο που περιμένει τη δική του ευκαιρία για μια οικογένεια. Η δράση προβλήθηκε και στο Μετρό της Αθήνας, από τις 21 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου, παραπέμποντας τους πολίτες στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας του pet.gov.gr για την αναζήτηση ζώων προς υιοθεσία.

«ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» | Ένα πρόγραμμα επανένταξης για ανθρώπους και ζώα

Με πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, το καινοτόμο πρόγραμμα «Δεύτερη Ευκαιρία» φέρνει κοντά αδέσποτους σκύλους και πρώην τοξικοεξαρτημένους κρατούμενους, δημιουργώντας μια κοινή διαδρομή φροντίδας, εκπαίδευσης και επανένταξης.

Στην πρότυπη δομή θεραπείας στον Ελεώνα Θηβών, τέσσερις συμμετέχοντες του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Θήβας εκπαιδεύουν, με την καθοδήγηση επαγγελματία εκπαιδευτή, δύο πρώην κακοποιημένους αδέσποτους σκύλους, με στόχο αφενός την προετοιμασία των ζώων για υιοθεσία και αφετέρου την απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων από τους φροντιστές τους. Μια πρωτοβουλία που δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της δεύτερης ευκαιρίας, τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους.

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών αποτελεί τον κεντρικό θεσμικό φορέα για το σχεδιασμό, το συντονισμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2022 και έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τα ζώα συντροφιάς, το συντονισμό και την υποστήριξη των Δήμων στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, τη λειτουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών με δημόσιους φορείς, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης, με έμφαση στην υπεύθυνη ιδιοκτησία, την πρόληψη της εγκατάλειψης και της βίας απέναντι στα ζώα και την καλλιέργεια μιας σύγχρονης φιλοζωικής κουλτούρας.

Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται το όραμα της «Γενιάς της Καλοσύνης»: μιας νέας γενιάς πολιτών που μεγαλώνει με σεβασμό προς κάθε μορφή ζωής, που αναγνωρίζει την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στα ζώα και μετατρέπει τη φροντίδα, την ενσυναίσθηση και την υπεύθυνη στάση σε καθημερινή πράξη. Γιατί η ουσιαστική αλλαγή στη σχέση της κοινωνίας μας με τα ζώα δεν εξαρτάται μόνο από τους νόμους και τους θεσμούς, αλλά και από τις αξίες που καλλιεργούμε από τις μικρότερες ηλικίες.