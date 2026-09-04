Ο Απ. Τζιτζικώστας θα εγκαινιάσει το Περίπτερο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στην 90ή ΔΕΘ

Τα εγκαίνια του Περιπτέρου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα τελέσει ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.00’ το μεσημέρι.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στο Περίπτερο 10, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Κεντρικό θέμα του Περιπτέρου της Αντιπροσωπείας είναι για φέτος οι υποδομές και οι βιώσιμες μεταφορές.

Ο κ. Τζιτζικώστας θα είναι επίσης κεντρικός ομιλητής στη φετινή κεντρική εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» της ΔΕΘ, στις 11.00’ το πρωί, με θέμα: «Η Βόρεια Ελλάδα στο Κέντρο της Ευρώπης: επενδύσεις στις υποδομές, καλύτερες συνδέσεις, νέες προοπτικές ανάπτυξης».

Η φετινή κεντρική εκδήλωση της Αντιπροσωπείας είναι αφιερωμένη στον μετασχηματισμό της Βόρειας Ελλάδας μέσα από τις μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές και στα δίκτυα μεταφορών που τη συνδέουν στενότερα με την υπόλοιπη Ευρώπη και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την οικονομία και τις επιχειρήσεις και βελτιώνουν τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα για όλους τους πολίτες.

Ο κ. Τζιτζικώστας θα συνομιλήσει με την Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Λουκία Σαράντη, τον Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου Sani/Ikos Σταύρο Ανδρεάδη και τον παρουσιαστή Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη Βόρεια Ελλάδα του αύριο και τις αλλαγές που φέρνουν οι νέες υποδομές στην καθημερινότητα, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της περιοχής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα είναι οι επενδύσεις που ενισχύουν τη θέση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας ως ευρωπαϊκού κόμβου μεταφορών, εμπορίου και τουρισμού, η βελτίωση των σιδηροδρομικών, οδικών και λιμενικών υποδομών – σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο – και οι δυνατότητες που ανοίγονται για μια περισσότερο ανταγωνιστική, εξωστρεφή και διασυνδεδεμένη Βόρεια Ελλάδα.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συμμετέχει για όγδοη συνεχή χρονιά με δικό της Περίπτερο (Νο 10) στη ΔΕΘ και με πολυάριθμες εκδηλώσεις και ενημερωτικές δράσεις για τις πολιτικές, τις πρωτοβουλίες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.