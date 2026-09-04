Θεσσαλονίκη: Η πρόσβαση των παιδιών στην έννομη προστασία στο επίκεντρο μνημονίου συνεργασίας ΑΠΘ και Χαμόγελου του Παιδιού

Κοινή δράση σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό πεδίο αναλαμβάνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν στην αίθουσα της Συγκλήτου ΑΠΘ ο Πρύτανης του Αριστοτελείου καθ. Κυριάκος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ενώ για την ακαδημαϊκή υλοποίηση της συνεργασίας, μέσω της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου, υπέγραψε ο Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης.

Η συνεργασία δημιουργεί ένα συνεκτικό πλαίσιο σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης και της επιστημονικής έρευνας με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία του Οργανισμού στον τομέα της παιδικής προστασίας. Στο επίκεντρο τίθεται η ενίσχυση της γνώσης, της πρόληψης και της ενημέρωσης, αλλά και η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και δράσεων που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία των παιδιών και στην πρόσβασή τους στην έννομη προστασία.

Ειδικότερα, η συνεργασία προβλέπει την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας, εκπαιδευτικού υλικού και καλών πρακτικών, καθώς και τη συνδιοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, θερινών σχολείων και ενημερωτικών δράσεων.

Παράλληλα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα ενημέρωσης και ενδυνάμωσης παιδιών και εφήβων, γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, ενώ προβλέπεται η από κοινού ανάπτυξη και επιστημονική τεκμηρίωση εκπαιδευτικού υλικού, οδηγών, πρωτοκόλλων και εργαλείων για την παιδική προστασία.

Ιδιαίτερη θέση στο Μνημόνιο κατέχει η συνεργασία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με τις δομές και τις υπηρεσίες του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η συνεργασία προβλέπει προγράμματα πρακτικής άσκησης, βιωματικής και κλινικής νομικής εκπαίδευσης, ερευνητικές και διπλωματικές εργασίες, με την απαραίτητη εποπτεία και με πλήρεις εγγυήσεις για την προστασία των παιδιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη διεπιστημονικών ερευνών, ιδιαίτερα στα πεδία της νομικής, των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και η μελέτη και αξιολόγηση πολιτικών, θεσμών και πρακτικών που αφορούν στην παιδική προστασία.

Το Μνημόνιο ανοίγει, επίσης, τον δρόμο για κοινές δράσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η κακοποίηση και παραμέληση παιδιών, η σεξουαλική βία και εκμετάλλευση, η ενδοοικογενειακή και ενδοσχολική βία, ο εκφοβισμός, η βία μεταξύ ανηλίκων, η εμπορία ανθρώπων, οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο, οι εξαφανίσεις και φυγές ανηλίκων, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών στην έννομη προστασία και σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς υποστήριξης και παραπομπής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, προβλέπεται ακόμη η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και, όπου ενδείκνυται, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την εκπαίδευση, την πρόληψη, την ενημέρωση, την προσβασιμότητα και την υποστήριξη, με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας, την ασφάλεια, τη διαφάνεια, τη μη διάκριση και την ανθρώπινη εποπτεία.

«Μέσα από τη συνεργασία συνδέουμε την επιστημονική γνώση, την έρευνα και την εκπαίδευση με την πολύτιμη εμπειρία ενός οργανισμού που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στα παιδιά. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε έμπρακτα στην πρόληψη, την προστασία και την ενδυνάμωσή τους, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για τις φοιτήτριες, τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα», δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης.

«Αυτό που υποσχεθήκαμε σήμερα είναι αυτό που κάνουμε πράξη όλα αυτά τα χρόνια. Η ακαδημαϊκή κοινότητα σε συνεργασία με την πρώτη γραμμή που είναι “Το Χαμόγελο του Παιδιού” να φέρνει ένα αποτέλεσμα, να έχει αντίκτυπο και αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια τιμούμε ένα παιδί, τον Αντρέα τον γιό μου, τον οποίο εκπροσωπώ σήμερα εδώ, που φεύγοντας από τη ζωή, κατάφερε να μας ενώσει και να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα σαν ελληνική κοινωνία και σαν πανεπιστήμιο», δήλωσε ο κ. Γιαννόπουλος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ