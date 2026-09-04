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Αγνώριστος σε εκπομπή ο Σταύρος Μπαλάσκας – “Έχασα πολλά κιλά”

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Η αλλαγή στην εμφάνιση του Σταύρου Μπαλάσκα δεν πέρασε απαρατήρητη το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Live You», όταν ο αστυνομικός αναλυτής εμφανίστηκε στο πλατό του ΣΚΑΪ.

Ο Άρης Πορτοσάλτε δεν έκρυψε την έκπληξή του βλέποντας τον αστυνομικό αναλυτή, σχολιάζοντας πως η εικόνα του έχει αλλάξει αρκετά. «Αλλάξατε πολύ», του είπε χαρακτηριστικά, με τον Σταύρο Μπαλάσκα να απαντά πως έχασε αρκετά κιλά.

Όπως ανέφερε αποφάσισε να αλλάξει κάποιες συνήθειές του καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη μέση του. «Έχασα πολλά κιλά, πρόσεξα την υγεία μου. Έχω πρόβλημα στη μέση μου και με βοήθησε», ανέφερε ο αστυνομικός αναλυτής.

Σταύρος Μπαλάσκας

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