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Ντόλι Πάρτον: Αποκαταστάθηκε το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας μετά τον βανδαλισμό

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THESTIVAL TEAM

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Αποκαταστάθηκε το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, λίγες ημέρες μετά τον βανδαλισμό του. Άγνωστος προκάλεσε φθορές στο όνομα της θρυλικής τραγουδίστριας τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της σε ηλικία 80 ετών, σύμφωνα με το TMZ.

Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, με το όνομα της Ντόλι Πάρτον να είναι και πάλι ευδιάκριτο στο διάσημο αστέρι. Στο κέντρο του τοποθετήθηκε μία τιρκουάζ πεταλούδα, ένα σύμβολο με ιδιαίτερη σημασία για την ίδια την τραγουδίστρια, ενώ γύρω από το αστέρι έχουν ήδη αφήσει λουλούδια και μηνύματα θαυμαστές της.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Hollywood Chamber of Commerce, μετά την ολοκλήρωση της επισκευής χρειάζονταν τρεις ημέρες προτού γίνει το τελικό γυάλισμα. Την αποκατάσταση ανέλαβε το Hollywood Historic Trust, ενώ διευκρινίστηκε πως το κόστος των εργασιών δεν επιβαρύνει την οικογένεια της Ντόλι Πάρτον.

Ντόλι Πάρτον

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