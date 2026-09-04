Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Γομάτι

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Γομάτι Χαλκιδικής.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα, περίπου στις 16:15.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Παράλληλα για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Τέλος, κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.