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Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Γομάτι

Αρχείο Intime
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Γομάτι Χαλκιδικής.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα, περίπου στις 16:15.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Παράλληλα για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Τέλος, κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Φωτιά Χαλκιδική

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