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Κυβερνητικές πηγές: Δεν θα αλλάξει ποτέ η έμφυτη τάση του Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Κυβερνητικές πηγές σχολίασαν την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Ανέφεραν τα εξής:

«Χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κ. Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές: ”Είπαμε και μια ….υπερβολή, για να περάσει η ώρα”.

Για την ταμπακιέρα καμία απάντηση, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν.

Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες».

Αλέξης Τσίπρας Κυβερνητικές πηγές

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