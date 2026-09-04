Στη Θεσσαλονίκη η Τιμία Κάρα του Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία

Η Τιμία Κάρα του Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία θα μεταφερθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Παρεκκλήσιο της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στην περιοχή «Βίλλα Ρίτζ» του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση.

Η παραμονή της στη Θεσσαλονίκη θα συνδυαστεί με τις ακολουθίες για την εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και με τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού, που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου η Τιμία Κάρα θα μεταφερθεί, αντίστοιχα, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και στον Καθεδρικό Προσκυνηματικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας.

Η ανακοίνωση

Από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται, ότι, εν όψει της εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, την προσεχή Παρασκευή, 11η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 6:30 μ.μ., θα αφιχθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Παρεκκλήσιο της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (περιοχή «Βίλλα Ρίτζ»), και θα τεθεί προς προσκύνηση η Τιμία Κάρα του οσίου Πατρός ημών Δαυΐδ του εν Ευβοία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί, στον ανωτέρω Ιερό Ναό θα τελούνται καθημερινά, κατά τις ημέρες του Προσκυνήματος, οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας, ενώ θα πραγματοποιηθούν επίσης ιερές Παρακλήσεις και Αγρυπνίες.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι κατά το διήμερο, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού, ένα μοναδικό γεγονός με υψηλή εκκλησιαστική και πνευματική σπουδαιότητα.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, στις 7:00 μ.μ., θα γίνει η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων και, εν συνεχεία, ο Εσπερινός των Εγκαινίων, ενώ το πρωί της Κυριακής, 13ης Σεπτεμβρίου, στις 6:30 π.μ., θα ξεκινήσει ο Αναστάσιμος Όρθρος και θα ακολουθήσει η τελετή των Εγκαινίων και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί και η πανήγυρις του Ιερού Ναού, επί τη εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, με την τέλεση, το απόγευμα της Κυριακής, 13ης Σεπτεμβρίου, του πανηγυρικού Εσπερινού και, το πρωί της Δευτέρας, 14ης Σεπτεμβρίου, της ακολουθίας του Όρθρου της Εορτής, της τελετής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας μετά θείου κηρύγματος.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, Δευτέρας, 14ης Σεπτεμβρίου, η Τιμία Κάρα θα μεταφερθεί προς προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, κατά την ακολουθία του Εσπερινού, και, αντιστοίχως, το πρωί της επομένης, Τρίτης, 15ης Σεπτεμβρίου, στον Καθεδρικό Προσκυνηματικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, κατά τη διάρκεια του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας, για τον πανηγυρικό εορτασμό της μνήμης του Οσίου Φιλοθέου του πρεσβυτέρου και θαυματουργού.

Προσκαλείσθε όλοι να προσέλθετε και να συμμετάσχετε στις εν λόγω λατρευτικές ευκαιρίες.