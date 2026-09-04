Πιερία: Απατεώνες πήραν 15.000 από 82χρονη – Την κάλεσαν 3 φορές, προσποιήθηκαν μέχρι και τον αστυνομικό που θα έπιανε τους δράστες

Συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή της Πιερίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας 62χρονος άνδρας για εξαπάτηση 82χρονης που έγινε προχθές σε περιοχή της Πιερίας.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος χωρίς ωστόσο να καταφέρει να την πείσει.

Έπειτα συνεργός του της τηλεφώνησε για δεύτερη φορά και την απείλησε ζητώντας χρήματα.

Στη συνέχεια συνεργός του της τηλεφώνησε για τρίτη φορά προσποιούμενος τον αστυνομικό και ζήτησε να βοηθήσει για να συλλάβουν τους δράστες.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, τα οποία είχε αφήσει σε σημείο που της υπέδειξαν και παρέλαβε ο συλληφθείς.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι στις 1 Σεπτεμβρίου 2026 με τον ίδιο τρόπο κατάφεραν να εξαπατήσουν 78χρονη σε άλλη περιοχή της Πιερίας και να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, 3 χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 1.300 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.

Κατασχέθηκε ένα όχημα ιδιοκτησίας του συλληφθέντα ως μέσο τέλεσης της απάτης, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.



Υπενθυμίζεται:

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».