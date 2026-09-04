Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία στην περιοχή Λεσίνι: Επτά εναέρια επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο

Επτά εναέρια μέσα επιχειρούν συνολικά στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα στην Αιτωλοακαρνανία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 στο Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα ο κρατικός μηχανισμός.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ξηρομέρου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.