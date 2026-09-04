Άρης: Συγκροτήθηκε επιτροπή από τον ΑΣ για τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου

Επιτροπή Εργασίας για τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα ποδοσφαίρου, συγκρότησε ο ΑΣ Άρης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη, “στόχος της Επιτροπής είναι η προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου η υπόσχεση της κυβέρνησης, που για πρώτη φορά διατυπώθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 2021 για τη κατασκευή νέου γηπέδου μέσω της διπλής ανάπλασης, να λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη:

“Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ προέβη στη συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα ποδοσφαίρου στο οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, στο παραλιακό τμήμα επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, το οποίο ανήκει στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Στόχος της Επιτροπής είναι η προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου η υπόσχεση της κυβέρνησης, που για πρώτη φορά διατυπώθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 2021 για τη κατασκευή νέου γηπέδου μέσω της διπλής ανάπλασης, να λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Μέλη της επιτροπής ειναι οι (αλφαβητικά):

1. Ρενάτα Δούμα, Αρχιτέκτονας- Πολεοδόμος, Δ/νων σύμβουλος Δίκτυο Α.Ε.

2. ⁠Γρηγορης Ζαρωτιάδης, Καθηγητής Οικονομικών, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης ΑΠΘ

3. Αθανάσιος Κουιμτζής, Επιχειρηματίας, μέλος του Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΡΗΣ

4. Θέμης Τσούφης, Επιχειρηματίας, μέλος του Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΡΗΣ, μέλος του ARIS Alliance

5. Θάνος Χαριστός, Δικηγόρος, εταίρος Δικ. Εταιρείας Nexus, μέλος του ARIS Alliance”