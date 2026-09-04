Οργή στη Θέουτα: Μετανάστες κατηγορούνται ότι χτύπησαν μέχρι θανάτου μικρό δελφίνι – Δείτε βίντεο

Κύμα οργής έχει προκαλέσει ένα βίντεο που προέρχεται από τη Θέουτα και έχει καταγράψει τη θανάτωση ενός μικρού ρινοδέλφινου στην παραλία El Trampolín.

Σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό που παραδόθηκε στις Αρχές, και όπως αναμεταδίδει το τοπικό μέσο elfarodeceuta.es, το νεαρό δελφίνι πλησίασε ζωντανό και αποπροσανατολισμένο στην ακτή.

Τότε, ομάδα μεταναστών το εγκλώβισε, το έβγαλε βίαια από τη θάλασσα και ένα από τα άτομα φέρεται να το χτύπησε στο κεφάλι με ξύλο, προκαλώντας του ακαριαίο ή θανατηφόρο τραυματισμό.

Στα βίντεο διακρίνεται το αιμορραγικό τραύμα του ζώου, ενώ καταγράφηκαν προσπάθειες καθαρισμού του αίματος, στοιχείο που η οργάνωση καταγγέλλει ως προσπάθεια αλλοίωσης των πειστηρίων.

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Στο ίδιο βίντεο, φαίνονται εξοργισμένοι πολίτες να πλησιάζουν στο σημείο όπου οι μετανάστες έχουν περικυκλώσει το μικροσκοπικό δελφίνι, ενώ ένας από αυτούς φαίνεται να τους προειδοποιεί ότι ήταν παράνομο να το αγγίξουν και να το «φάνε», όπως αναφέρει η Daily Mail.

Άλλα πλάνα, τα οποία επικαλείται τόσο η El Faro de Ceuta όσο και η Sun δείχνουν μια άλλη ομάδα μεταναστών να έχουν κυκλώσει το δελφίνι ενώ ένας από αυτούς το σηκώνει πάνω από το κεφάλι του και το περιφέρει ως τρόπαιο.

🚩 La imagen la grabaron este miércoles, se aprecia a unos inmigrantes con una cría de delfín que, apuntan, ya estaría muerta. No saben cuál ha sido su destino#Ceuta #FronteraSur #Inmigración pic.twitter.com/je0yzlQgAT September 3, 2026

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες με την περιβαλλοντική οργάνωση DAUBMA (Σύλλογος για την Προστασία του Αστικού Πρασίνου, της Βιοποικιλότητας και του Περιβάλλοντος) να προσφεύγει ήδη στην Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) και την Εισαγγελία Περιβάλλοντος.

Η DAUBMA ζητά την άμεση ταυτοποίηση των δραστών, τονίζοντας πως πρόκειται για κακουργηματική κακοποίηση προστατευόμενου είδους.

Το περιστατικό αυτό, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα δεν είναι μεμονωμένο, καθώς την ίδια ημέρα καταγράφηκε η απόπειρα θανατώσεως μιας προστατευόμενης χήνας σε τεχνητή λίμνη, εντείνοντας τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις γύρω από τους πρόχειρους καταυλισμούς που έχουν στηθεί στην περιοχή.

