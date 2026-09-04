Θεσσαλονίκη: Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στο “Καραβάνι Υγείας” και μικροένταση με αστυνομικούς – Δείτε βίντεο
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Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας.
Το “Καραβάνι Υγείας” πραγματοποίησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατεύθυνση το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, περνώντας από το Θεαγένειο.
Στο ύψος της ΕΡΤ3, αστυνομικός φραγμός ανέκοψε την πορεία προς το Βελλίδειο, όπου θα μιλήσει το βράδυ του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκαλώντας μικροένταση μεταξύ υγειονομικών και αστυνομικών.
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