Μαρία Κανελλοπούλου: Η περίεργη ανάρτηση “δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο” που προκάλεσε ανησυχία

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους θαυμαστές της η Μαρία Κανελλοπούλου με μία ανάρτηση στην οποία αναφέρει πως «δεν έχει χρόνο για άλλο πόνο».

Η γνωστή ηθοποιός την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Facebook, αναφέροντας μόνο τη φράση «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…» με τρία emoji με δάκρυα, χωρίς να προσθέσει περισσότερες πληροφορίες.

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε την ανησυχία και το ενδιαφέρον των θαυμαστών της.

Τι συμβαίνει με την Μαρία Κανελλοπούλου: «Δεν κινδυνεύει» λέει ο μουσικός Βασίλης Γέττος

Λίγη ώρα αργότερα όμως, ο μουσικός Βασίλης Γέττος, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά την Μαρία Κανελλοπούλου, αποκαλώντας την μάλιστα «δεύτερη μαμά» του, μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Facebook όπου θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η ηθοποιός δεν κινδυνεύει και τονίζοντας πως είναι «πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει».

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει».