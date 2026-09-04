Άδωνις Γεωργιάδης από το νοσοκομείο Δράμας: “Πρέπει να είσαι τυφλός για να μη βλέπεις την πρόοδο”

Σε τροχιά ευρείας κομματικής συσπείρωσης και εντατικών αυτοψιών στις δημόσιες δομές υγείας στη Βόρεια Ελλάδα κινείται από τις αρχές της εβδομάδας ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η περιοδεία του Άδωνι Γεωργιάδη στη Βόρεια Ελλάδα καλύπτει πέντε νομούς, με έμφαση τη Δράμα, τον Έβρο, την Ξάνθη, τη Ροδόπη και τις Σέρρες, συνδυάζοντας τα εγκαίνια των νέων έργων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με την άμεση επαφή με το προσωπικό και τους τοπικούς φορείς.

Ενδεικτική της απήχησης που επιδιώκει να καταγράψει στα social media είναι η πρόσφατη ανάρτηση του υπουργού Υγείας από τη Δράμα, όπου σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Η περιοδεία μας σκίζει. Το χθεσινό βίντεο από τη 2η ημέρα έχει φτάσει ήδη σχεδόν το 1.500.000 προβολές, για να δούμε το σημερινό…. Δράμα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη χαμός!».

Στο βίντεο που ανήρτησε εμφανίζεται να διαφωνεί με εργαζόμενους του Νοσοκομείου Δράμας για τη χρηματοδότηση, να λαμβάνει στη συνέχεια ανθοδέσμες από το διοικητικό προσωπικό και τέλος την επίσκεψή του στις Σέρρες, τη γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, «του Εθνάρχη μας που μας έβαλε στην Ευρώπη», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Day 3 – Ημέρα Τρίτη … η περιοδεία μας σκίζει. Το χθεσινό βίντεο από την 2η ημέρα έχει φτάσει ήδη σχεδόν το 1.500.000 προβολές, για να δούμε το σημερινό….Δράμα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη χαμός! pic.twitter.com/ZuTg7ckK40 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2026

Τον υπουργό συνόδευαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη και ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης. Τον Υπουργό υποδέχθηκε η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ενισχύεται ουσιαστικά, τόσο σε χρηματοδότηση όσο και σε προσωπικό.

Ο προϋπολογισμός του αυξήθηκε από 8,12 εκατ. ευρώ το 2019 σε 12,92 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 59,1%. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, σήμερα υπηρετούν επτά περισσότεροι ιατροί, από 57 σε 64, καθώς και 16 περισσότεροι ειδικευόμενοι, από 40 σε 56. Παράλληλα, το Νοσοκομείο, ως προβληματική και άγονη περιοχή κατηγορίας Α, ενισχύεται με νέα οικονομικά κίνητρα, συνολικού μηνιαίου κόστους 27.600 ευρώ. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στο Παθολογικό Τμήμα. Από έναν μόνιμο παθολόγο τον Σεπτέμβριο του 2025, σήμερα διαθέτει δύο, μετά και τον μόνιμο διορισμό παθολόγου με βαθμό Διευθυντή τον Μάιο του 2026. Οι ειδικευόμενοι Παθολογίας αυξήθηκαν από μηδέν σε 12, ενώ η 4η ΥΠΕ συνεχίζει να καλύπτει τις εφημεριακές ανάγκες με στοχευμένες μετακινήσεις ιατρών. Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ως το μοναδικό νοσοκομείο του Νομού που εφημερεύει καθημερινά, συνεχίζει να καλύπτει με ασφάλεια τις ανάγκες των πολιτών.

Μετά την επίσκεψη ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Για το νοσοκομείο της Δράμας είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, έχει αρκετούς περισσότερους γιατρούς σε όλα τα τμήματα και προκηρύσσουμε και άλλες θέσεις. Ανοίξαμε από τον Μάρτιο το παθολογοανατομικό εργαστήριο, που για πρώτη φορά λειτουργεί στο Νοσοκομείο Δράμας και κάνουμε βιοψίες πια στην Δράμα αντί να αναγκάζεται ο ασθενής να ταξιδεύει να κάνει μια βιοψία. Το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, με τα χρήματα που περισσέψανε από τα προηγούμενα έργα, ενώ δεν ήταν ενταγμένο και γι’ αυτό έχει πάει λίγο πιο πίσω σε χρόνο παράδοση. Το έργο θα έχει παραδοθεί μέσα στον Οκτώβριο του 2026 και θα έρθω να κάνω τα εγκαίνια. Φτιάχνουμε επίσης καινούργιο φαρμακείο, καινούργιο φυσικοθεραπευτήριο και καινούργια πνευμονολογική κλινική. Έχουμε 12 επιπλέον ειδικευομένους γιατρούς, ένας συγκλονιστικός αριθμός που δείχνει την πρόοδο του νοσοκομείου. Έχουμε 30% μεγαλύτερη παραγωγή απεικονιστικών εξετάσεων. Έχουμε 10% περισσότερα χειρουργεία. Είμαστε γενικά σε όλους τους δείκτες πάρα πολύ ανεβασμένοι. Το νοσοκομείο έχει πια μεγάλη πρόοδο σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην βλέπεις την πρόοδο του νοσοκομείου. Είμαστε πολύ υπερήφανοι και ευχαριστώ την διοίκηση. Συνεχίζουμε σε μια προσπάθεια για να έχει ο λαός της Δράμας το νοσοκομείο που του αξίζει και που οφείλουμε να του προσφέρουμε. Και γι’ αυτό εργαζόμαστε και προχωράμε πολύ καλά».

Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης πραγματοποίησε εθιμοτυπικές επισκέψεις στον Δήμαρχο Δράμας Γιώργο Παπαδόπουλο και στον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, Μιχάλη Μουρβετίδη.

Στα Κέντρα Υγείας Σερρών και Στρυμονικού

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μετέβη στις Σέρρες, όπου επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Σερρών και παρέστη στα εγκαίνια της πλήρως ανακαινισμένης δομής. Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν -εκτός από την πολιτική ηγεσία, οι Βουλευτές Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Στο Κέντρο Υγείας Σερρών ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση, συνολικού προϋπολογισμού 1.880.318 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν εξωτερική θερμοπρόσοψη, αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, νέα στέγη, νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα, κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου και πραγματοποιήθηκαν εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί. Ανακατασκευάστηκαν πλήρως οι χώροι υγιεινής, καθώς και τα μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια.

Επόμενος σταθμός της περιοδείας του κ. Γεωργιάδη ήταν το Κέντρο Υγείας Στρυμονικού, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης δομής. Το παρών έδωσαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης, οι Βουλευτές Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Στο Κέντρο Υγείας Στρυμονικού ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση, προϋπολογισμού 1.868.946 ευρώ. Το έργο περιλάμβανε εργασίες εξωτερικής θερμοπρόσοψης, αντικατάσταση κουφωμάτων, κατασκευή νέας στέγης και αναβάθμιση των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα και κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου. Οι παρεμβάσεις περιέλαβαν ακόμη την πλήρη ανακατασκευή των χώρων υγιεινής και των μικροβιολογικών και ακτινολογικών εργαστηρίων, καθώς και εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς.

Στο τέλος της επίσκεψης, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Στέκομαι ενώπιον σας ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδος τώρα που έληξε το Ταμείο Ανάκαμψής και Ανθεκτικότητας, έχοντας επιτύχει όχι 100% αλλά πολύ πάνω από 100% απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων παίρνοντας πόρους και από άλλα υπουργεία που δεν είχαν καταφέρει να απορροφήσουν τα δικά τους κονδύλια. Θα ήθελα να ξέρετε ότι εκτός από τα πλήρως ανακαινισμένα κτίρια, έχουμε αγοράσει νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και επιπλέον κάνουμε σημαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση των κέντρων υγείας σε προσωπικό και χαίρομαι γιατί εδώ στις Σέρρες έχουμε σημαντική βελτίωση στην πλήρωση των θέσεων που προκηρύσσουμε. Εάν και η επόμενή μας πρόσκληση έχει τον ίδιο ρυθμό, θα καλύψουμε όλα τα κενά. Τα κέντρα υγείας αποτελούν κομβικό σημείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, χωρίς την Πρωτοβάθμια υγεία, τα νοσοκομεία δεν θα άντεχαν. Είμαστε από πάνω από τα προβλήματα, δεν αφήνουμε καμία μέρα να πάει χαμένη, μας ενδιαφέρει το ΕΣΥ να προχωρά μπροστά γιατί αποτελεί το αποκούμπι των Ελλήνων στις κρισιμότερές τους στιγμές. Και είμαι πάρα πολύ υπερήφανος γιατί αυτή την τριετία το σύστημα προχώρησε μπροστά με πολύ μεγάλη ταχύτητα».

Στις Σέρρες, ο Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε εθιμοτυπικές επισκέψεις στον Δήμαρχο Νέας Ζίχνης Παντελή Μπόζη, στον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παππά Δημήτρη Νότα, στη Δήμαρχο Σερρών Βαρβάρα Μητλιάγκα και στον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλο.

Πηγή: Iatropedia.gr