Παπασταύρου για επέκταση Κάθετου Διαδρόμου: “Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης”

Για «ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης», που «ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη της ηπείρου μας» κάνει λόγο ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, σε δήλωσή του για την υπογραφή του MoU για την επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου στα Δυτικά Βαλκάνια με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας.

«Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας κάνει πράξη τη δέσμευση που αναλάβαμε στις 14 Μαΐου στην Αθήνα, κατά την τετραμερή Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας, για την περαιτέρω επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου. Λίγους μήνες μετά, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία εντάσσονται στον Κάθετο Διάδρομο και η περιφερειακή συνεργασία μετατρέπεται σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, και θα ήθελα για αυτό να συγχαρώ τον ΔΕΣΦΑ και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Maria Sferruzza για την ουσιαστική συνδρομή τους», σημειώνει ο υπουργός και προσθέτει:

«Η σημερινή επέκταση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη της ηπείρου μας. Η Πατρίδα μας, από χώρα στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, αναδεικνύεται σε ασφαλή πύλη εισόδου και μεταφοράς ενέργειας προς τον Βορρά. Με την Ελλάδα και τις στρατηγικές ενεργειακές υποδομές της στο επίκεντρο, ο Κάθετος Διάδρομος ενώνει πλέον ακόμη περισσότερες χώρες, διαφοροποιεί τις πηγές και τις οδεύσεις εφοδιασμού και ενισχύει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού εφοδιασμού σε ολόκληρη την περιοχή. Δεν συνδέουμε μόνο ενεργειακές υποδομές, αλλά συνδέουμε τις χώρες μας γύρω από έναν κοινό στρατηγικό στόχο: μια πιο ασφαλή, πιο διασυνδεδεμένη και ενεργειακά ανεξάρτητη Ευρώπη».