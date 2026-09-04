Σόου με drones έστησε το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη: Ο πράσινος ήλιος σχηματίστηκε στον ουρανό – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Μια έκπληξη περίμενε όσους συμμετείχαν το βράδυ της Πέμπτης στη γιορτή για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
Αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, οι διοργανωτές κάλεσαν τον κόσμο να παραμείνει στις θέσεις του και να σηκώσει το βλέμμα στον ουρανό.
Τότε ξεκίνησε ένα show με drone που σχημάτισαν συνθήματα, τον χάρτη της Ελλάδας και -φυσικά- τον πράσινο ήλιο του ΠΑΣΟΚ.
Δείτε βίντεο:
Η μουσική υπόκρουση δεν ήταν άλλη από τα Carmina Burana που συνοδεύουν τις συγκεντρώσεις του κόμματος εδώ και δεκαετίες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη φυγόποινη που έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση για πέντε χρόνια αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερη
- Θεσσαλονίκη: Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του ΕΣΥ – “Βλέπουμε φιέστες και όχι προσωπικό” – Δείτε βίντεο
- Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 90ή ΔΕΘ – Το πρόγραμμα της επίσκεψής του