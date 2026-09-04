Σόου με drones έστησε το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη: Ο πράσινος ήλιος σχηματίστηκε στον ουρανό – Δείτε βίντεο

Μια έκπληξη περίμενε όσους συμμετείχαν το βράδυ της Πέμπτης στη γιορτή για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

Αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, οι διοργανωτές κάλεσαν τον κόσμο να παραμείνει στις θέσεις του και να σηκώσει το βλέμμα στον ουρανό.

Τότε ξεκίνησε ένα show με drone που σχημάτισαν συνθήματα, τον χάρτη της Ελλάδας και -φυσικά- τον πράσινο ήλιο του ΠΑΣΟΚ.

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Η μουσική υπόκρουση δεν ήταν άλλη από τα Carmina Burana που συνοδεύουν τις συγκεντρώσεις του κόμματος εδώ και δεκαετίες.