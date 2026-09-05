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Δ. Ωραιοκάστρου: Το πρόγραμμα Αγιασμού στα σχολεία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται πως το πρόγραμμα του Αγιασμού των Σχολικών Μονάδων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 έχει ως εξής:

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

1ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 10:15 π.μ.

3ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 10:30 π.μ.

4ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 09:00 π.μ.

6ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 10:30 π.μ.

1ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου 09:00 π.μ.

3ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου 09:30 π.μ.

4ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου 09:00 π.μ.

1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 09:50 π.μ.

2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 09:30 π.μ.

1ο Λύκειο Ωραιοκάστρου 09:50 π.μ.

2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου 10:15 π.μ.

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

1ο Δημοτικό Παλαιοκάστρου 08:00 π.μ.

1ο Νηπιαγωγείο και 2ο Δημοτικό Παλαιοκάστρου 08:30 π.μ.

2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου 09:00 π.μ.

3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 09:30 π.μ.

ΓΑΛΗΝΗ

2ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 8:30 π.μ.

5ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 9:30 π.μ.

2ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου 9:00 π.μ.

4ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 10:00 π.μ.

ΜΥΓΔΟΝΙΑ

ΛΗΤΗ

1ο Νηπιαγωγείο Λητής 10:00 π.μ.

2ο Νηπιαγωγείο Λητής 10:00 π.μ.

Δημοτικό Λητής 09:00 π.μ.

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ

1ο Νηπιαγωγείο και 2ο Νηπιαγωγείο Μελισσοχωρίου 9:00 π.μ.

Δημοτικό Μελισσοχωρίου 9:30 π.μ.

5ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου (Σκάρας) 10:00 π.μ.

5ο ΓυμνάσιοΩραιοκάστρου με Λυκειακές τάξεις (Σκάρας)  10:30 π.μ.

ΔΡΥΜΟΣ

Νηπιαγωγείο Δρυμού 09:00 π.μ.

Δημοτικό Δρυμού 09:00 π.μ.

Γυμνάσιο Μυγδονίας 09:45 π.μ.

Λύκειο Μυγδονίας 09:45 π.μ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ

Δημοτικό Νεοχωρούδας 09:00 π.μ.

Λύκειο Καλλιθέας 09:30 π.μ.

Γυμνάσιο Καλλιθέας 10:00 π.μ.

Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας 10:30 π.μ

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

1ο Νηπιαγωγείο, 2ο Νηπιαγωγείοκαι Δημοτικό Πενταλόφου8:30π.μ.

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Νηπιαγωγείο και ΔημοτικόΝέαςΦιλαδέλφειας09.00 π.μ.

Το πρόγραμμα καθορίστηκε κατόπιν συνεννόησης των ιερέων με τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων του Δήμου Ωραιοκάστρου.

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