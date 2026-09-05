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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε αποζημιώσεις 2,1 δισ. ευρώ σε παραγωγούς την περίοδο 2020 – 2026

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Περισσότερα από 2,1 δισ. ευρώ έχουν καταβληθεί από τον ΕΛΓΑ την περίοδο 2020-2026 για αποζημιώσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και για προγράμματα κρατικών ενισχύσεων, που συνδέονται με μεγάλες καταστροφές των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΑ η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και η ένταση της κλιματικής κρίσης έχουν οδηγήσει σε διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες αποζημιώσεων.

Την ίδια ώρα τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά παραμένουν σταθερά, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τη χρηματοοικονομική ισορροπία του ΕΛΓΑ, όπως αναφέρει στο ΑΜΕ-ΑΠΕ ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος .

«Οι αποζημιώσεις οι οποίες καταβλήθηκαν την περίοδο 2020-2026, υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ και αποτελούν μία κορυφαίας σημασίας παρέμβαση για τη στήριξη των αγροτικών νοικοκυριών, όταν δοκιμάζονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλες περιπτώσεις ζημιών», σημειώνει.

Εξηγεί ότι οι σημερινοί Κανονισμοί Ασφάλισης, με όλα τα μέτρα και τη στήριξη της κυβέρνησης, επιτρέπουν στον Οργανισμό να διαθέτει φερεγγυότητα και αξιοπιστία. Οποιαδήποτε προσθήκη κάλυψης νέων ζημιογόνων αιτιών, συνεπάγεται αύξηση των εσόδων του Οργανισμού. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ασφαλιστικού οργανισμού, από το συνολικό ποσό των 2,1 δισ. ευρώ τα 1.881.765.977,34 ευρώ αφορούν αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των Κανονισμών Ασφάλισης του ΕΛΓΑ για ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο. Από αυτά:

  • 1.069.516.776,69 ευρώ προήλθαν από τα έσοδα του Οργανισμού μέσω της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς που καταβάλλουν οι παραγωγοί, ενώ τα υπόλοιπα 
  • 812.249.200,65 ευρώ καλύφθηκαν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, μέσω του ΕΛΓΑ και ειδικών προγραμμάτων, όπως συνέβη στις περιπτώσεις των καταστροφών από τον «Ιανό» και τα φαινόμενα «Daniel-Elias».
  • 200.853.954,83 ευρώ κατευθύνθηκαν σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και σε δράσεις που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, κυρίως για ζημιές από τις μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών.

ΕΛΓΑ

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