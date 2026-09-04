Θεσσαλονίκη: “Σεβασμός στη στολή” – Με τους γονείς του Λυγγερίδη η πορεία διαμαρτυρίας των ένστολων

Πορεία διαμαρτυρίας με αφετηρία την πλατεία Λευκού Πύργου πραγματοποιούν αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην κινητοποίηση που γίνεται με αφορμή την έναρξη της ΔΕΘ και την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πόλη, συμμετέχουν αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας από όλη την Ελλάδα.

Με κόρνες, σφυρίχτρες, πλακάτ, πανό και συνθήματα οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και ζητούν μεταξύ άλλων επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, επέκταση της μάχιμης πενταετίας καθώς επίσης αυξήσεις σε μισθούς.

«Μας θυμούνται στις κρίσεις, μας ξεχνάνε στις λύσεις», τόνισαν μεταξύ άλλων στις ομιλίες τους πριν την έναρξη της πορείας εκπρόσωποι ενώσεων, στρέφοντας τα βέλη τους κατά της κυβέρνησης και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την αντιμετώπιση που έχουν οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκαν και οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του μετά δέχθηκε δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

Ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη τόνισε πως οι αστυνομικοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως ήρωες όσο είναι στην υπηρεσία, για τις καθημερινές μάχες που δίνουν, και όχι μόνο μετά θάνατον. Χαρακτήρισε αυτονόητα τα όσα διεκδικούν οι ένστολοι ενώ αναφέρθηκε και στον θάνατο του παιδιού του ζητώντας από την Πολιτεία να λάβει επιτέλους μέτρα για την προστασία των αστυνομικών.

Μάλιστα ο κ. Αθανάσιος Λυγγερίδης βρέθηκε και στην κεφαλή της πορείας.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Λευκού Πύργου, όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινείται στο κέντρο της πόλης.

«Είμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε, να διαδηλώσουμε και να μεταφέρουμε ότι η πολιτεία οφείλει στον Έλληνα και την Ελληνίδα αστυνομικό, οφείλει στους ένστολους, οφείλει στους εργαζόμενους που δίνουν όλα αυτά τα χρόνια τη ζωή τους για να διατηρούν την ασφάλεια, να διατηρούν τα δάση μας σε ασφάλεια, να διατηρούν τα χωρικά μας ύδατα καθώς επίσης και στις ένοπλες δυνάμεις. Διεκδικούμε την επέκταση της μάχιμης πενταετίας, την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης», ανέφερε σε δηλώσεις του στο περιθώριο της διαδήλωσης ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Μαυραγάνης.

Η πορεία των ενστόλων πραγματοποίησε μια ολιγόλεπτη στάση στο πάρκο Αρχιφύλακα Γεώργιου Λυγγερίδη, όπου έχει στηθεί η προτομή του αδικοχαμένου αστυνομικού. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Εκεί άφησαν λευκά μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη του Γιώργου Λυγγερίδη ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή.

Εκπρόσωποι των ενώσεων των ένστολων παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον συντονιστή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου.