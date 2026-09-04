Μαραθώνας: “Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά”, λέει η κόρη που έκρυψε τη μητέρα της στο υπόγειο

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στον Μαραθώνα, με την κόρη της 90χρονης να μιλά για το πώς έκρυψε τη νεκρή ηλικιωμένη στο υπόγειο του σπιτιού και να παραδέχεται ότι συνέχισε να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η υπόθεση στον Μαραθώνα άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της εγγονής, η οποία ανέφερε ότι είχε να δει την ηλικιωμένη για περισσότερα από δέκα χρόνια. Οι έρευνες αρχικά επικεντρώθηκαν στην αυλή του σπιτιού, όμως τελικά η σορός εντοπίστηκε στο υπόγειο, μέσα σε σακούλα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η κόρη της 90χρονης και κυρίως τα όσα η ίδια υποστηρίζει για τον θάνατο της μητέρας της, την απόφαση να κρύψει τη σορό αλλά και τα χρήματα από τη σύνταξή της.

Μιλώντας στο Live News, η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ότι κάποια στιγμή έπεσε.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της. Και κάπου έπεσε. Εγώ της έδινα να φάει, αλλά δεν μπορούσα συνέχεια».

Στη συνέχεια παραδέχεται τι έκανε με τη σορό της μητέρας της: «Την έθαψα».

Τι λέει για τη μεταφορά της μητέρας της

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι δεν θυμάται με ακρίβεια όσα έγιναν εκείνη την ημέρα. Στις ερωτήσεις για το πώς μεταφέρθηκε η νεκρή μητέρα της, ισχυρίζεται ότι τη βοήθησε ένας εργάτης.

-Θυμάστε τι έγινε εκείνη την ημέρα;

– Όχι ακριβώς.

-Ο γιος σας ήξερε;

– Ήξερε.

-Πού την είχατε βάλει, μπροστά ή πίσω;

-Μπροστά.

-Θυμάστε πώς τη μεταφέρατε; Ο γιος σας, σας βοήθησε;

– Όχι.

-Ποιος σας βοήθησε;

-Ένας εργάτης. Αυτός που πάμε και ψωνίζουμε.

-Βράδυ ήταν;

-Όχι, νύχτα τέτοια ώρα.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν εάν οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ποιος άλλος γνώριζε τι είχε συμβεί.

Η παραδοχή για τη σύνταξη

Ιδιαίτερο βάρος έχουν και όσα λέει η ίδια για τα οικονομικά. Η γυναίκα παραδέχεται ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και, όταν ερωτάται γιατί ήθελε τη σύνταξη της μητέρας της, απαντά:

-Πότε ήρθαν οι πρώτες οικονομικές δυσκολίες;

-Αρκετά νωρίς.

-Έχετε χρέη;

-Τώρα όχι. Είχα παλιά.

-Και πως τα ξεχρεώσατε;

-Με δόσεις.

-Τη σύνταξη της μαμάς σας γιατί την θέλατε τόσο;

-Γιατί δεν είχα άλλη δουλειά. Σας λέω την αλήθεια.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι η μητέρα της έπαιρνε περίπου 1.000 ευρώ σύνταξη και παραδέχεται ότι δεν δήλωσε τον θάνατό της ώστε να συνεχίσει να παίρνει τα χρήματα.

-Όταν η μαμά σας πέθανε πόσα έπαιρνε σε σύνταξη;

-1000.

-Μήπως ήταν παραπάνω;

-1000 πρέπει να ήταν.

-Και αποφασίσατε να μην την δηλώσετε για να παίρνετε αυτά τα λεφτά. Ο γιος σας το ήξερε;

-Ναι.

-Η κόρη;

– Όχι

Τι είχε πει στην οικογένεια

Την ίδια στιγμή, διαφορετικές μαρτυρίες δημιουργούν νέα ερωτήματα για το ποιοι γνώριζαν ότι η ηλικιωμένη είχε πεθάνει.

Ο γιος της γυναίκας υποστηρίζει ότι η μητέρα του τού είχε πει πως είχε «τακτοποιήσει» τη γιαγιά του, χωρίς όμως, όπως λέει, να γνωρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Εμένα μου είχε πει ότι την τακτοποίησα και λοιπά. Εγώ ήμουν στον πατέρα μου στα Τρίκαλα, μαζί του. Δεν ξέρω τώρα. Αυτή μου είπε ότι την τακτοποίησα και λοιπά, δεν, δεν, μετά δεν ήξερα… Τι… Πού να ξέρω… Με όλα αυτά τώρα έπαθα σοκ. Κάτι είχα ψυλλιαστεί… Έπαιρνε κάποια χρήματα. Ναι, δε μου είχε πει κι εμένα τι ακριβώς».

Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, στην εγγονή της ηλικιωμένης φέρεται να έλεγαν ότι η γιαγιά της βρισκόταν σε γηροκομείο στην Πεντέλη. Οι έρευνες, όμως, έδειξαν ότι το συγκεκριμένο γηροκομείο δεν υπήρχε.

Πλέον η Αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει πότε ακριβώς πέθανε η 90χρονη, κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε η σορός της στο υπόγειο, εάν υπήρξαν άλλα πρόσωπα που βοήθησαν ή γνώριζαν και για πόσο διάστημα συνεχιζόταν η είσπραξη της σύνταξής της.