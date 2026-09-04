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Πύργος: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στις Θίνες του Βαρθολομιού

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες στην περιοχή, Θίνες, στο Βαρθολομιό , της Ηλείας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Πύργος

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